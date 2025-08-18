UA

Економіка

За тиждень ДТЕК повернув світло 122 тисячам родин після ворожих обстрілів

Фото: за тиждень ДТЕК повернув світло 122 тисячам родин після ворожих обстрілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки 122 тисяч родин, чиї оселі були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"З 11 по 17 серпня енергетикам ОСР ДТЕК Мережі вдалося повністю чи частково відновити електропостачання 168 населених пунктів. Електрика знову доступна в оселях понад 122 тисяч родин Донецької та Дніпропетровської областей", - йдеться в ньому.

Зазначається, що на Донеччині з 11 по 17 серпня вдалося повернути світло для майже 103,3 тисяч родин. З них тільки за вихідні – 27 тисяч осель.

Минулого тижня так само тривали атаки на Дніпропетровщину. Тут за останні сім днів енергетикам вдалось відновили електрику у 18,7 тисячах осель місцевих мешканців, чиї домівки знеструмлювалися внаслідок ворожих обстрілів.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова полагодили 1 441 енергообʼєкт електромереж.

