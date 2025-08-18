RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

За неделю ДТЭК вернул свет 122 тысячам семей после вражеских обстрелов

Фото: за неделю ДТЭК вернул свет 122 тысячам семей после вражеских обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 122 тысяч семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"С 11 по 17 августа энергетикам ОСР ДТЭК Сети удалось полностью или частично восстановить электроснабжение 168 населенных пунктов. Электричество снова доступно в домах более 122 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей", - говорится в нем.

Отмечается, что в Донецкой области с 11 по 17 августа удалось вернуть свет для почти 103,3 тысяч семей. Из них только за выходные - 27 тысяч домов.

На прошлой неделе так же продолжались атаки на Днепропетровскую область. Здесь за последние семь дней энергетикам удалось восстановить электричество в 18,7 тысячах домов местных жителей, чьи дома обесточивались в результате вражеских обстрелов.

Напомним, в первом полугодии 2025 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова починили 1 441 энергообъект электросетей.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКЭлектроэнергия