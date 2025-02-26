За тиждень через "Армія+" подали понад 300 рапортів на повернення з СЗЧ

"За останній тиждень, наприклад, ми отримали понад 300 рапортів на повернення із СЗЧ. І гадаю, що зараз динаміка прискориться, тому що згідно з законодавством, є обмежений термін для відсутності кримінальної відповідальності по таким поверненням", - розповіла вона.

За її словами, рапорт може бути відхилений у разі, якщо військовослужбовець не прибув до відділення військової служби правопорядку протягом 24 годин після його подачі або вказав у документі недостовірні чи неточні дані.

Водночас вона зазначила, що після відмови можна повторно подати рапорт, виправивши всі помилки, оскільки держава та Збройні сили готові прийняти таких військовослужбовців назад.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у застосунок "Армія+" додали можливість подачі рапорту на повернення на службу після самовільного залишення частини.

Це стало можливо завдяки новому закону про СЗЧ. Зауважимо, що 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує покарання для тих військових, які вирішили добровільно повернутися на службу після першого самовільного залишення частини.