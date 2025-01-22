СЗЧ без "наслідків". Як військовим повернутись на службу, щоб не отримати покарання

Військовим за самовільне залишення частини (СЗЧ) загрожує кримінальна відповідальність на термін від 5 до 10 років. Втім, за певних обставин на службу можна повернутись і без негативних наслідків.

Що треба знати про СЗЧ

"Ситуація з СЗЧ та поверненням на службу під час воєнного стану регулюється змінами до законодавства, які були внесені для стимулювання повернення військовослужбовців до виконання обов'язків. Важливо розуміти, що повне уникнення відповідальності не завжди гарантоване, але існують механізми, що дозволяють її мінімізувати або уникнути кримінального покарання за певних умов", - каже юрист.

Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили свою частину або вчинили дезертирство, мають можливість повернутися до своїх частин без кримінального покарання до 1 березня 2025 року.

Що робити, якщо військовий хоче повернутись із СЗЧ

"Найкращий варіант - якомога швидше повернутися до своєї військової частини. Чим швидше військовослужбовець це зробить, тим більше шансів на позитивне вирішення ситуації", - наголошує Франчук.

Щоб уникнути покарання, необхідно:

повернутися до своєї військової частини або місця служби та заявити про намір продовжувати службу;

повідомити про це одну з наступних інстанцій: Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони або Державне бюро розслідувань, або Національну поліцію або Військову службу правопорядку;

термін повернення - до 1 березня 2025 року.

"Звільнення від кримінальної відповідальності застосовується лише до тих, хто вперше вчинив самовільне залишення місця служби або дезертирство", - каже юрист.

Також він зазначає, що командир військової частини зобов’язаний протягом 72 годин після повернення підлеглого відновити дію контракту та повідомити відповідні органи.

"Військовослужбовці, які повернуться в установлений термін, будуть поновлені на всіх соціальних пільгах, зокрема на виплатах і забезпеченні", - говорить експерт.

Франчук радить військовим, які пішли в СЗЧ, не зволікати з поверненням, щоб скористатися можливістю уникнути покарання, підготувати необхідні документи, такі як паспорт та військовий квиток для оформлення повернення.

"Потрібно памʼятати, що це останнє продовження терміну повернення без покарання, і після 1 березня 2025 року уникнути кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини буде неможливо", - попереджає юрист.

Алгоритм дій для повернення з СЗЧ:

зв'язатися з командиром (за можливості) або іншими представниками військової частини та повідомити про своє бажання повернутися;

з'явитися до військової частини та доповісти про своє повернення;

написати рапорт, в якому пояснити причини СЗЧ. Важливо навести вагомі та документально підтверджені причини (за наявності).

Коли можна мінімізувати або уникнути покарання

За словами Франчука, зміни до законодавства передбачають можливість звільнення від кримінальної відповідальності за СЗЧ за певних умов:

перше порушення : якщо військовослужбовець вперше вчинив СЗЧ під час дії воєнного стану та добровільно повернувся на службу, суд може закрити кримінальне провадження та звільнити його від кримінальної відповідальності;

: якщо військовослужбовець вперше вчинив СЗЧ під час дії воєнного стану та добровільно повернувся на службу, суд може закрити кримінальне провадження та звільнити його від кримінальної відповідальності; щире каяття та сприяння слідству : важливими факторами є щире каяття військовослужбовця та його активне сприяння слідству у встановленні обставин СЗЧ;

: важливими факторами є щире каяття військовослужбовця та його активне сприяння слідству у встановленні обставин СЗЧ; відсутність тяжких наслідків: важливо, щоб СЗЧ не призвело до тяжких наслідків, таких як підрив боєздатності підрозділу або інші серйозні порушення.

Додамо, що за даними Генерального Штабу України, 60% військових, які пішли у СЗЧ, уже повернулись і виявили бажання продовжити службу.