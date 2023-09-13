Титулована українка пропустить фінал сезону Діамантової ліги: що трапилося

28-річна спортсменка зіткнулася з проблемами зі здоров'ям. Вони не дозволять легкоатлетці з Хмельниччини виступити в американському Юджині.

Бех-Романчук повинна була змагатися у двох фірмових дисциплінах – стрибках у довжину та потрійному стрибку. Однак, українка відмовилася від виступів за лічені до старту змагань дні. Цьогоріч вона всерйоз претендувала б на титул найбільшого комерційного турніру в легкій атлетиці.

Представництво України тепер зменшилося до двох дисциплін. У бігу на 400 м із бар'єрами виступлять Вікторія Ткачук і Анна Рижикова. Натомість у стрибках у висоту змагатимуться Ірина Геращенко, Ярослава Магучіх і Юлія Левченко.

Україна у сезоні-2023 Діамантової ліги

Вітчизняни легкоатлети завоювали 15 нагород різного ґатунку. З п'яти золотих медалей три виборола Магучіх (етапи в Рабаті, Сямені та Брюсселі).

У суперфіналі українки Магучіх і Бех-Романчук повинні були змагатися у статусі чинної чемпіонки в стрибках у висоту та віце-чемпіонки в потрійному стрибку відповідно. Минулорічний результат першої у суперфіналі – 2,03 м.

Не змогли кваліфікуватися у фінал сезону ще 5 українців. Лише вболіватимуть за співвітчизників стрибун у висоту Проценко, метальник списа Фельфнер, штовхальник ядра Кокошко та стрибунки у висоту Чумаченко і Табашник.