Титулованная украинка пропустит финал сезона Бриллиантовой лиги: что случилось

28-летняя спортсменка столкнулась с проблемами со здоровьем. Они не позволят легкоатлетке из Хмельницкой области выступить в американском Юджине.

Бех-Романчук должна была соперничать в двух фирменных дисциплинах – прыжках в длину и тройном прыжке. Однако украинка отказалась от выступлений за считанные дни до старта соревнований. В этом году она бы всерьез претендовала на титул крупнейшего коммерческого турнира в легкой атлетике.

Представительство Украины теперь уменьшилось до двух дисциплин. В беге на 400 м с барьерами выступят Виктория Ткачук и Анна Рыжикова. В прыжках в высоту будут соревноваться Ирина Геращенко, Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Украина в сезоне-2023 Бриллиантовой лиги

Отечественные легкоатлеты завоевали 15 наград разного достоинства. Из пяти золотых медалей три выиграла Магучих (этапы в Рабате, Семене и Брюсселе).

В суперфинале украинки Магучих и Бех-Романчук должны были соревноваться в статусе действующей чемпионки в прыжках в высоту и вице-чемпионки в тройном прыжке соответственно. Прошлогодний результат первой в суперфинале – 2,03 м.

Не смогли квалифицироваться в финал сезона еще 5 украинцев. Только будут болеть за соотечественников прыгун в высоту Проценко, метатель копья Фельфнер, толкатель ядра Кокошко и прыгуньи в высоту Чумаченко и Табашник.