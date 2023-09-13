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Титулованная украинка пропустит финал сезона Бриллиантовой лиги: что случилось

Фото: Марина Бех-Романчук в этом году торжествовала на Европейских играх (facebook.com/olympicua)
Автор: Антон Федорцив

Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук вынужденно пропустит итоговые старты сезона-2023 легкоатлетической Бриллиантовой лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

28-летняя спортсменка столкнулась с проблемами со здоровьем. Они не позволят легкоатлетке из Хмельницкой области выступить в американском Юджине.

Бех-Романчук должна была соперничать в двух фирменных дисциплинах – прыжках в длину и тройном прыжке. Однако украинка отказалась от выступлений за считанные дни до старта соревнований. В этом году она бы всерьез претендовала на титул крупнейшего коммерческого турнира в легкой атлетике.

Представительство Украины теперь уменьшилось до двух дисциплин. В беге на 400 м с барьерами выступят Виктория Ткачук и Анна Рыжикова. В прыжках в высоту будут соревноваться Ирина Геращенко, Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Украина в сезоне-2023 Бриллиантовой лиги

Отечественные легкоатлеты завоевали 15 наград разного достоинства. Из пяти золотых медалей три выиграла Магучих (этапы в Рабате, Семене и Брюсселе).

В суперфинале украинки Магучих и Бех-Романчук должны были соревноваться в статусе действующей чемпионки в прыжках в высоту и вице-чемпионки в тройном прыжке соответственно. Прошлогодний результат первой в суперфинале – 2,03 м.

Не смогли квалифицироваться в финал сезона еще 5 украинцев. Только будут болеть за соотечественников прыгун в высоту Проценко, метатель копья Фельфнер, толкатель ядра Кокошко и прыгуньи в высоту Чумаченко и Табашник.

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Легкая атлетика