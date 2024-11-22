Титул молодіжної столиці Європи отримало одне з міст України: що відомо

Львів отримав офіційний титул Європейської молодіжної столиці 2025 року. Це сталося 21 листопада, у День Гідності та Свободи, у бельгійському місті Генті, який буде мати цей статус до кінця 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленко.
"Саме в цей день (21 листопада, - ред.), коли Гент - столиця 2024 року - передав нам цей почесний статус, ми вкотре довели, що Героїчна українська молодь, яка боронить Україну, заслуговує на визнання", - наголосив Москаленко.
Москаленко висловив вдячність меру Гента за підтримку України та наголосив на важливості цього статусу для відчуття причетності кожного українця до змін.
Також стало відомо, що у 2027 році титул перейде до італійської Парми.
"Це не просто титул - це мотивація рухатися далі. Бо гідність і свобода – це про кожного з нас", - додав Москаленко.
Титул був започаткований Європейським молодіжним форумом у 2009 році. Щороку це звання присвоюють одному європейському місту для активізації молоді та сприяння її залученню до політичного, економічного, соціального й культурного життя.
Основною метою програми є розширення можливостей для молодих людей та зміцнення європейської ідентичності.
Вибір міста базується на його планах та ініціативах у сфері молодіжної політики.
З 2014 року до процесу відбору приєднався Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи як офіційний партнер програми.
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Також українська молодь може брати участь не лише у програмах, спрямованих на розвиток бізнесу, але й у тих, що пропонують отримання грантів на освіту або більш вигідних умов для купівлі житла.
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