Титул молодіжної столиці Європи отримало одне з міст України: що відомо

"Саме в цей день (21 листопада, - ред.), коли Гент - столиця 2024 року - передав нам цей почесний статус, ми вкотре довели, що Героїчна українська молодь, яка боронить Україну, заслуговує на визнання", - наголосив Москаленко.

Що означатиме цей титул для Львова?

По-перше, офіційне визнання. Відомо, що титул набуде чинності вже 1 січня 2025 року.

Відомо, що титул набуде чинності вже 1 січня 2025 року. По-друге, він передбачає створення плану на 2025 рік. Тобто, львівська молодь спільно з міською владою затвердить стратегію розвитку, реалізуватиме нові програми та буде організовувати заходи для об’єднання і натхнення молодих українців.

Тобто, львівська молодь спільно з міською владою затвердить стратегію розвитку, реалізуватиме нові програми та буде організовувати заходи для об’єднання і натхнення молодих українців. По-третє, титул означатиме більший фокус на молоде покоління, оскільки він є присвятою українській молоді, яка сьогодні працює, навчається, волонтерить і бореться за свободу.

Москаленко висловив вдячність меру Гента за підтримку України та наголосив на важливості цього статусу для відчуття причетності кожного українця до змін.

Також стало відомо, що у 2027 році титул перейде до італійської Парми.

"Це не просто титул - це мотивація рухатися далі. Бо гідність і свобода – це про кожного з нас", - додав Москаленко.

Титул Молодіжної столиці Європи

Титул був започаткований Європейським молодіжним форумом у 2009 році. Щороку це звання присвоюють одному європейському місту для активізації молоді та сприяння її залученню до політичного, економічного, соціального й культурного життя.

Основною метою програми є розширення можливостей для молодих людей та зміцнення європейської ідентичності.

Вибір міста базується на його планах та ініціативах у сфері молодіжної політики.

З 2014 року до процесу відбору приєднався Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи як офіційний партнер програми.

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