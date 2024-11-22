Титул молодежной столицы Европы получил один из городов Украины: что известно

"Именно в этот день (21 ноября, - ред.), когда Гент - столица 2024 года - передал нам этот почетный статус, мы в очередной раз доказали, что Героическая украинская молодежь, защищающая Украину, заслуживает признания", - подчеркнул Москаленко.

Что означает этот титул для Львова?

Во-первых, официальное признание. Известно, что титул вступит в силу 1 января 2025 года.

Известно, что титул вступит в силу 1 января 2025 года. Во-вторых, он предполагает создание плана на 2025 год. То есть львовская молодежь совместно с городскими властями утвердит стратегию развития, будет реализовать новые программы и будет организовывать мероприятия по объединению и вдохновению молодых украинцев.

То есть львовская молодежь совместно с городскими властями утвердит стратегию развития, будет реализовать новые программы и будет организовывать мероприятия по объединению и вдохновению молодых украинцев. В-третьих, титул будет означать больший фокус на молодое поколение, поскольку он является посвящением украинской молодежи, которая сегодня работает, учится, волонтерит и борется за свободу.

Москаленко выразил благодарность мэру Гента за поддержку Украины и отметил важность этого статуса для ощущения причастности каждого украинца к изменениям.

Также стало известно, что в 2027 году титул перейдет в итальянскую Парму.

"Это не просто титул - это мотивация двигаться дальше. Потому что достоинство и свобода - это о каждом из нас", - добавил Москаленко.

Титул Молодежной столицы Европы

Титул был начат Европейским молодежным форумом в 2009 году. Ежегодно это звание присваивают одному европейскому городу для активизации молодежи и содействия ее приобщению к политической, экономической, социальной и культурной жизни.

Основная цель программы - расширение возможностей для молодых людей и укрепление европейской идентичности.

Выбор города основывается на его планах и инициативах в сфере молодежной политики.

С 2014 г. к процессу отбора присоединился Конгресс местных и региональных властей Совета Европы как официальный партнер программы.

Также читайте о том, как Украина поддерживает молодых предпринимателей, желающих начать собственное дело.