Титул молодежной столицы Европы получил один из городов Украины: что известно

Львов получил официальный титул Европейской молодежной столицы 2025 года. Это произошло 21 ноября в День Достоинства и Свободы в бельгийском городе Генте, который будет иметь этот статус до конца 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко.
"Именно в этот день (21 ноября, - ред.), когда Гент - столица 2024 года - передал нам этот почетный статус, мы в очередной раз доказали, что Героическая украинская молодежь, защищающая Украину, заслуживает признания", - подчеркнул Москаленко.
Москаленко выразил благодарность мэру Гента за поддержку Украины и отметил важность этого статуса для ощущения причастности каждого украинца к изменениям.
Также стало известно, что в 2027 году титул перейдет в итальянскую Парму.
"Это не просто титул - это мотивация двигаться дальше. Потому что достоинство и свобода - это о каждом из нас", - добавил Москаленко.
Титул был начат Европейским молодежным форумом в 2009 году. Ежегодно это звание присваивают одному европейскому городу для активизации молодежи и содействия ее приобщению к политической, экономической, социальной и культурной жизни.
Основная цель программы - расширение возможностей для молодых людей и укрепление европейской идентичности.
Выбор города основывается на его планах и инициативах в сфере молодежной политики.
С 2014 г. к процессу отбора присоединился Конгресс местных и региональных властей Совета Европы как официальный партнер программы.
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Также украинская молодежь может принимать участие не только в программах, направленных на развитие бизнеса, но и в предлагающих получение грантов на образование или более выгодных условий для покупки жилья.
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