Житло, власна справа, освіта: в Україні з'явиться низка держпрограм для молоді до 25 років

В Україні з'явиться ще більше державних програм, які працюватимуть в інтересах молоді. Вони будуть стосуватись освіти, житла та власної справи.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Українському молодіжному форумі.

Житло

За словами Зеленського, восени в Україні почнуть діяти зміни до програми "єОселя". Зокрема, для українців віком до 25 років буде передбачене зменшення першого внеску до 10%.

"Це справді хороша іпотечна програма. В ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, учителів та правоохоронців і 7% річних для інших категорій", - заявив президент.

Власна справа

Також у вересні з’явиться нова програма грантів - 150 тисяч гривень на започаткування або розвиток власної справи. Деталі щодо цієї програми буде представлено згодом Кабінетом міністрів.

Освіта

Зеленський розповів, що невдовзі запрацюють освітні гранти, зокрема - програма підтримки абітурієнтів.

"Поступово уряд буде збільшувати наповненість коштами цієї та інших відповідних програм підтримки нашої, української, молоді. Таких програм має бути набагато більше. Будьте з Україною, будьте в Україні, і хай Україна завжди перемагає", – підсумував Зеленський.

Програма компенсації ставки кредиту коштом держбюджету

У жовтні минулого року в Україні почала працювати програма "єОселя".

Кредит за бюджетні кошти можна отримати на пільгових умовах: для військових, вчителів, медиків та науковців ставка - 3% річних, для інших категорій - 7%.

Також Кабмін вирішив продовжити державну програму забезпечення молоді житлом до 2026 року. Завдяки їй сотні молодих українських родин матимуть можливість отримати пільгові кредити на власну оселю.

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