Тите продолжит тренировать сборную Бразилии до конца ЧМ-2022

57-летнему специалисту было предложено новое 4-летнее соглашение

Бразильская конфедерация футбола (CBF) продлила контракт с главным тренером национальной сборной Тите на 4 года - до конца чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

На аналогичный срок продлен контракт с координатором сборной Бразилии Эду Гаспаром.

Сборная Бразилии под руководством 57-летнего специалиста на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, где проиграла команде Бельгии (1:2). В этом матче впервые после назначения Тите "пентакампеоны" пропустили два мяча в одном матче.

В общей сложности команда под его руководством провела 26 игр, из них 20 побед, 4 ничьи и 2 поражения. Тите возглавил команду в 2016 году.

Напомним, Федерация футбола Украины продлила контрак с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко и его штабом до 2020 года.