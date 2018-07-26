Тіте продовжить тренувати збірну Бразилії до кінця ЧС-2022

57-річному фахівцеві була запропонована нова 4-річна угода

Бразильська конфедерація футболу (CBF) продовжила контракт з головним тренером національної збірної Тіте на 4 роки - до кінця чемпіонату світу 2022 року, який пройде в Катарі. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

На аналогічний термін продовжено контракт з координатором збірної Бразилії Еду Гаспаром.

Збірна Бразилії під керівництвом 57-річного фахівця на чемпіонаті світу-2018 дійшла до чвертьфіналу, де програла команді Бельгії (1: 2). У цьому матчі вперше після призначення Тіте "пентакампеони" пропустили два м'ячі в одному матчі.

В цілому команда під його керівництвом провела 26 ігор, з них 20 перемог, 4 нічиї та 2 поразки. Тіте очолив команду в 2016 році.

Нагадаємо, Федерація футболу України продовжила контрак з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком і його штабом до 2020 року.