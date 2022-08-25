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"Титаник" пришел к своему айсбергу. Больше всего от своей агрессии пострадает сама РФ, - Зеленский

Новина українською →
Четверг 25 августа 2022 22:31
"Титаник" пришел к своему айсбергу. Больше всего от своей агрессии пострадает сама РФ, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российская Федерация создала немало проблем Украине, а также другим государствам мира, но наибольшие страдания от своего нападения испытает сама страна-агрессор.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"Россия подготовила и нашему государству, и Европе, и миру много проблем, кризисов, катастроф. Но наибольшей катастрофе все же подвергнется она сама. Само государство-террорист. Этот "Титаник" пришел к своему айсбергу 24 февраля. И как бы они не пытались остаться на плаву, у них это не получится", - сказал он.

Зеленский отметил, что Украина вместе с международными партнерами будет давить на государство-агрессора по всем фронтам: на передовой, на политическом фронте, в экономических вопросах и информационной сфере.

Президент добавил, что Россия ответит за каждый обстрел украинских городов.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что украинцы воочию увидят распад России. Он отметил, что РФ больше не будет функционировать в том виде, в котором она существует сейчас.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи, государство-агрессор распадется на разные страны.

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Владимир Зеленский Война России против Украины
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