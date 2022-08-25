"Титанік" прийшов до свого айсбергу. Найбільше від своєї агресії постраждає сама РФ, - Зеленський

Російська Федерація спричинила чимало проблем Україні, а також іншим державам світу, та найбільших страждань від свого нападу зазнає сама країна-агресор.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні .

"Росія підготувала і нашій державі, і Європі, і світу багато проблем, криз, катастроф. Але найбільшої катастрофи все ж зазнає вона сама. Сама держава-терорист. Цей "Титанік" прийшлов до свого айсбергу 24 лютого. І як би вони не намагались залишитись на плаву, у них це не вийде", - сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна разом з міжнародними партнерами буде тиснути на державу-агресора по всіх фронтах: на передовій, на політичному фронті, в економічних питаннях та інформаційній сфері.

Президент додав, що Росія відповість за кожен обстріл українських міст.