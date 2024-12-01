"Тисячу Зеленського" можна отримати не тільки через "Дію", але й офлайн: як це зробити

В Україні у неділю, 1 грудня, стартувала програма зимової підтримки, в рамках якої можна отримати тисячу гривень. Отримати гроші можна через "Дію", а також "Укрпошту" та банк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Facebook.
Гроші за програмою зимової "єПідтримки" можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, квитки на транспорт тощо. Також гроші можна задонатити на ЗСУ або витратити на благодійність. Отримана сума не підлягає оподаткуванню.
Допомогу від держави можна отримати з грудня 2024 року до лютого 2025 року. Оформити виплати можна через:
Подати заявку на отримання допомоги потрібно у застосунку "Дія". Потрібно:
Зарахування коштів буде у період до 10 днів. Витратити кошти можна до 31 грудня 2025 року включно.
Отримати "президентську тисячу" можна через "Укрпошту", але така опція доступна не всім:
Якщо особа не може подати заяву на тисячу через "Дію" або банк, це означає, що вона внесена до переліку отримувачів виплати через "Укрпошту" або заявку подано раніше через "Дію" чи банк.
Кошти можна буде використати на:
Кошти можна використати до 28 лютого 2025 року включно.
Отримати "тисячу Зеленського" через банк можуть опікуни дітей, громадяни, які не мають ідентифікаційний код, а також громадяни віком 65+, які не мають застосунку "Дія". Повний перелік банків за посиланням.
Нагадаємо, у жовтня президент України Володимир Зеленський оголосив про нову зимову допомогу. З 1 грудня громадяни, які знаходяться на території України, зможуть отримати тисячу гривень на оплату українських послуг і товарів.
Як відомо, отримати виплати можна онлайн та офлайн. Сьогодні стартував період подачі заявок в електронному форматі.
Як затвердили в уряді, на проект зимової підтримки направили 5 млрд гривень.
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