"Тысячу Зеленского" можно получить не только через "Дію", но и офлайн: как это сделать

Деньги по программе зимней "єПідтримки" можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, билеты на транспорт и т.д. Также деньги можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность.

Помощь от государства можно получить с декабря 2024 года по февраль 2025 года. Оформить выплаты можно через:

приложение "Дія" с 1 декабря 2024 года;

"Укрпочту" (офлайн выплата) с 4 декабря без подачи отдельного заявления.

банки-партнеры (офлайн) с 10 декабря.

Оформление онлайн

Подать заявку на получение помощи необходимо в приложении "Дія". Нужно:

в разделе "Сервисы" выбрать услугу "Национальный кэшбек", а в ней - "Зимняя поддержка", нажать кнопку "Начать";

выбрать для кого предназначена выплата (для себя или ребенка);

если вы уже участник программы "Национальный кэшбек" и открыли специальный счет в банке - в приложении предложат выбрать существующий счет или открыть новую карточку;

направить заявление на получение выплаты, проверив правильность данных.

Зачисление средств будет в период до 10 дней. Потратить средства можно до 31 декабря 2025 включительно.

Как получить поддержку офлайн

Получить "президентскую тысячу" можно через "Укрпочту", но такая опция доступна не всем:

пенсионеры старше 60 лет, получающие выплаты через "Укрпочту";

люди с инвалидностью 1 и 2 группы, которые получают пенсию по инвалидности или социальной помощи через "Укрпочту";

люди с инвалидностью с детства 1 и 2 группы, получающие выплаты через "Укрпочту";

люди, которые получают надбавку по уходу за ребенком с инвалидностью подгруппы А через "Укрпочту";

люди, получающие все виды пенсионных и социальных выплат через "Укрпочту" на территориях активных боевых действий.

Если человек не может подать заявление на тысячу через "Дію" или банк, это означает, что его внесли в перечень получателей выплаты через "Укрпочту" или заявка подана ранее через "Дію" или банк.

Средства можно использовать на:

оплату коммунальных платежей;

осуществление платежей для благотворительных организаций;

оформление подписки журналов и газет;

покупку товаров, указанных в перечне "Укрпочты" (можно ознакомиться в отделениях);

заказ лекарств, указанных в перечне "Укрпочты" (можно ознакомиться в отделениях);

покупку печатных изданий;

оплата почтовых услуг.

Средства можно использовать до 28 февраля 2025 включительно.

Получить "тысячу Зеленского" через банк могут опекуны детей, граждане, не имеющие идентификационный код, а также граждане в возрасте 65+, не имеющие приложения "Дія". Полный список банков по ссылке.