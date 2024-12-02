За "тисячу Зеленського" можна купити військові облігації: інструкція Мінфіну

"Номінальна вартість однієї державної облігації в гривні сягає 1000 грн. Інвестовані кошти буде спрямовано на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, у тому числі на видатки сектору безпеки й оборони", - йдеться в повідомленні.

Як отримати виплату через застосунок Дія на картку "Національний кешбек"

Встановіть або оновіть мобільний застосунок Дія до останньої версії.

Авторизуйтеся в застосунку Дія.

В розділі Сервіси оберіть Зимову єПідтримку.

Ознайомтеся з описом програми та натисніть кнопку "Розпочати".

Оберіть для кого призначена виплата (для себе або для дитини).

Оберіть рахунок для виплати.

Надішліть заяву на отримання виплати.

Як придбати військові облігації через застосунок Дія

У Послугах знайдіть військові облігації.

Оберіть тип облігацій за назвою українських міст чи територій.

Виберіть банк чи брокера, у якого хочете купити облігації.

Введіть контактні дані і оберіть картку єПідтримка, на яку отримаєте виплати через деякий час.

Перевірте та відправте запит до обраного партнера.

Підпишіть документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатіть облігації.

Тисяча Зеленського

Програма виплати тисячі гривень кожному українцю діятиме упродовж грудня 2024 року - лютого 2025 року через: Дію, "Укрпошту" та банки-партнери. 4 грудня розпочнеться надання допомоги через Укрпошту, а 10 грудня подача заявок на отримання допомоги через банки.

Витратити кошти, нараховані на банківську картку, можна буде до кінця 2025 року. Кошти, які доставлятиме "Укрпошта" пенсіонерам та людям з інвалідністю можна буде використати до березня 2025 року.

Отримані гроші можна витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, а також на транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо.