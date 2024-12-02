За "тисячу Зеленського" можна купити військові облігації: інструкція Мінфіну

Тисячу гривень "Зимової підтримки" можна інвестувати в військові облігації, підтримавши Збройні сили України. Це облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів.
"Номінальна вартість однієї державної облігації в гривні сягає 1000 грн. Інвестовані кошти буде спрямовано на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, у тому числі на видатки сектору безпеки й оборони", - йдеться в повідомленні.
Як отримати виплату через застосунок Дія на картку "Національний кешбек"
Як придбати військові облігації через застосунок Дія
Програма виплати тисячі гривень кожному українцю діятиме упродовж грудня 2024 року - лютого 2025 року через: Дію, "Укрпошту" та банки-партнери. 4 грудня розпочнеться надання допомоги через Укрпошту, а 10 грудня подача заявок на отримання допомоги через банки.
Витратити кошти, нараховані на банківську картку, можна буде до кінця 2025 року. Кошти, які доставлятиме "Укрпошта" пенсіонерам та людям з інвалідністю можна буде використати до березня 2025 року.
Отримані гроші можна витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, а також на транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо.
Нагадаємо, з початку війни у 2022 році Мінфін оголосив про випуск "військових облігацій". Вони є звичайними облігаціями внутрішньої державної позики України (ОВДП).
Як завив голова НБУ Андрій Пишний, ставки за державними облігаціями коливаються в межах 12,6%-17,4%. Але вони є більш привабливими, ніж депозити, оскільки на них немає податку на доходи фізичних осіб.