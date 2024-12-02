За "тысячу Зеленского" можно купить военные облигации: инструкция Минфина

Тысячу гривен "Зимней поддержки" можно инвестировать в военные облигации, поддержав Вооруженные силы Украины. Это облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.
"Номинальная стоимость одной государственной облигации в гривне составляет 1000 грн. Инвестируемые средства будут направлены на обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения, в том числе на расходы сектора безопасности и обороны", - говорится в сообщении.
Как получить выплату через приложение Дія на карточку "Национальный кэшбек"
Как приобрести военные облигации через приложение
Программа выплаты тысячи гривен каждому украинцу будет действовать в течение декабря 2024 - февраля 2025 через: Дію, "Укрпочту" и банки-партнеры. 4 декабря начнется предоставление помощи через "Укрпочту", а 10 декабря подача заявок на получение помощи через банки.
Потратить средства, начисленные на банковскую карту, можно будет до конца 2025 года. Денежные средства, которые будет доставлять "Укрпочта" пенсионерам и людям с инвалидностью можно будет использовать до марта 2025 года.
Вырученные деньги можно потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, а также на транспорт, мобильную связь, страхование и т.д.
Напомним, с начала войны в 2022 году Минфин объявил о выпуске "военных облигаций". Они являются обычными облигациями внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ).
Как завил глава НБУ Андрей Пышный, ставки по государственным облигациям колеблются в пределах 12,6%-17,4%. Но они более привлекательны, чем депозиты, поскольку на них нет налога на доходы физических лиц.