Тисячі жителів Данії вийшли на протест проти скасування державних свят

Демонстрація була організована найбільшими профспілками країни, які виступають проти скасування Дня Великої молитви — християнського свята, яке припадає на четверту п'ятницю після Великодня і походить від 1686 року.

За оцінками профспілок, які організували протест, у ньому взяли участь щонайменше 50 тисяч жителів, що зробило б його найбільшою демонстрацією у Данії більш ніж десятиліття. Місцева поліція таких оцінок скупчення людей не дає.

Скасування свят було запропоновано у грудні, щоб допомогти збільшити податкові надходження для збільшення видатків на оборону через війну в Україні, і є частиною широкомасштабної програми реформ нещодавно сформованого уряду, спрямованої на подолання викликів моделі добробуту країни.

Уряд запропонував перенести на три роки вперед, до 2030 року, мету досягнення цільового показника витрат НАТО на оборону у розмірі 2% ВВП.

У ньому йдеться про те, що більша частина додаткових 4,5 мільярда данських крон (654 мільйони доларів), необхідних для досягнення мети, може бути покрита коштом високих податкових надходжень, які очікується від скасування свята.

РБК-Україна повідомляло, що Данія не виключає можливості передачі Україні танків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.