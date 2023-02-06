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Тысячи жителей Дании вышли на протест против отмены государственных праздников

Фото: Тысячи жителей Дании вышли на протест против отмены государственных праздников (twitter.com/CPBritain)
Автор: Артур Родивилов

Тысячи людей собрались в Копенгагене в воскресенье, чтобы выразить протест против выдвинутого правительством законопроекта об отмене государственных праздников для финансирования увеличения расходов на оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters,

Демонстрация была организована крупнейшими профсоюзами страны, выступающими против отмены Дня Великой молитвы — христианского праздника, который приходится на четвертую пятницу после Пасхи и восходит к 1686 году.

По оценкам профсоюзов, организовавших протест, в нем приняли участие не менее 50 тысяч человек, что сделало бы его крупнейшей демонстрацией в Дании за более чем десятилетие. Местная полиция таких оценок скопления людей не дает.

Отмена праздников была предложена в декабре, чтобы помочь увеличить налоговые поступления для увеличения расходов на оборону из-за войны в Украине, и является частью широкомасштабной программы реформ недавно сформированного правительства, направленной на преодоление вызовов модели благосостояния страны.

Правительство предложило перенести на три года вперед, к 2030 году, цель достижения целевого показателя расходов НАТО на оборону в размере 2% от ВВП.

В нем говорится, что большая часть дополнительных 4,5 миллиарда датских крон (654 миллиона долларов), необходимых для достижения цели, может быть покрыта за счет более высоких налоговых поступлений, которые ожидается от отмены праздника.

РБК-Украина сообщало, что Дания не исключает возможность передачи Украине танков.

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Дания