Тисячі західних фірм продовжують роботу на території Росії, - Єврокомісія

Багато іноземних інвесторів продовжує вести бізнес на території Росії, незважаючи на російську агресивну війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

У відповіді Єврокомісії на запит німецького депутата Європарламенту Моріца Кернера йдеться про те, що лише близько 40% міжнародних компаній вирішили залишити РФ або вже роблять це.

У своїй відповіді Брюссель спирається на дані Єльської школи управління Київської школи економіки (KSE). За даними останньої, на 18 вересня роботу в Росії продовжують 1410 іноземних компаній (+26 за два тижні). До них, зокрема, належать німецька фармацевтична компанія Stada і група компаній Fresenius, що спеціалізується на медичній техніці та охороні здоров'я. У минулому вони виправдовували свою роботу російському ринку необхідністю надання медичної допомоги рядовим росіянам.

Водночас, за даними KSE, кількість компаній, що згорнули свою діяльність на Росії на 18 вересня, досягла 1225. При цьому 275 іноземних компаній завершили вихід з російського ринку.

"Кожна європейська компанія, яка продовжує отримувати прибуток у Росії, своїми податками на користь російської держави безпосередньо підтримує військову машину Путіна", - заявив Кернер, коментуючи відповідь Єврокомісії.

На думку німецького політика, ЄС має відповідним чином посилити свій санкційний режим. "Діяльність європейських компаній на російському ринку має стати для них економічно невигідно", - сказав Кернер.

Відхід з території Росії

Нагадаємо, західні компанії почали йти після вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Іноземні компанії вже зазнали збитків у розмірі понад 80 млрд доларів від своїх операцій у Росії через списання та втрачену вигоду

Деякі фірми, які намагаються залишити Росію, стикаються з великим зростанням витрат, оскільки Москва вимагає великих знижок на ціну активів, які хочуть продати.

Однак деякі з них залишаються на території Росії з принципових вигод. До них відносяться Raiffeisen Bank, Metro, Auchan, PepsiCo, Mars та інші.