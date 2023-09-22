Тысячи западных фирм продолжают работу на территории России, - Еврокомиссия

Большое число иностранных инвесторов продолжает вести бизнес на территории России, несмотря на российскую агрессивную войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

В ответе Еврокомиссии на запрос немецкого депутата Европарламента Морица Кернера говорится, что только около 40% международных компаний решили покинуть РФ или уже делают это.

В своем ответе Брюссель опирается на данные Йельской школы менеджмента Киевской школы экономики (KSE). По данным последней, на 18 сентября работу на России продолжают 1410 иностранных компаний (+26 за прошедшие две недели). К ним, в частности, относятся немецкая фармацевтическая компания Stada и специализирующаяся на медицинской технике и здравоохранении группа компаний Fresenius. В прошлом они оправдывали свою работу на российском рынке необходимостью оказания медицинской помощи рядовым россиянам.

В то же время, по данным KSE, число компаний свернувших свою деятельность на России на 18 сентября достигло 1225. При этом 275 иностранных компаний завершили выход с российского рынка.

"Каждая европейская компания, продолжающая получать прибыль в России, своими налогами в пользу российского государства напрямую поддерживает военную машину Путина", - заявил Кернер, комментируя ответ Еврокомиссии.

По мнению немецкого политика, ЕС должен соответствующим образом ужесточить свой санкционный режим. "Деятельность европейских компаний на российском рынке должна стать для них экономически невыгодно", - потребовал Кернер.

Уход с территории России

Напомним, западные компании начали уходить после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Иностранные компании уже понесли убытки в размере более 80 млрд долларов от своих операций в России из-за списаний и упущенной выгоды

Некоторые фирмы, пытающиеся покинуть Россию, сталкиваются с большим ростом затрат, поскольку Москва требует больших скидок на цену активов, которые они хотят продать.

Однако некоторые из них остаются на территории России по принципиальным соображениям выгоды. К ним относятся Raiffeisen Bank, Metro, Auchan, PepsiCo, Mars, и другие.