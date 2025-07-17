Тисячі загиблих і дезертирів: армія РФ зазнає розгрому під Покровськом (документ)

Витік внутрішніх документів РФ свідчить про масштабні втрати 41-ї армії Центрального військового округу - серед них тисячі загиблих, зниклих і дезертирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект "Хочу жити".

Згідно з документами, які отримав проект, станом на 1 червня 2025 року щонайменше 8 625 військових 41-ї загальновійськової армії Росії загинули під час війни проти України. Ще 10 491 вважається зниклим безвісти, а 7 846 - дезертири.

Серед усіх підрозділів найбільші втрати понесла 74-та мотострілецька бригада з Кемеровської області - близько 2,5 тисячі загиблих, майже 3 тисячі зникли безвісти, і приблизно стільки ж оголошені в розшук.

"Якщо виходити з довоєнної чисельності мотострілецьких бригад ЗС Росії (близько 3500 осіб - ред.), 74-та бригада лише за цими категоріями, без урахування військовополонених та поранених, змінила два повні склади", - сказано у повідомленні.

За даними проекту, цих втрат армія зазнала переважно в районі Покровська, що на Донеччині. Особливо високий відсоток дезертирів відзначають серед мобілізованих в'язнів.

Ситуація на Покровському напрямку

Покровськ і прилеглий напрямок на сході України залишаються серед найгарячіших точок фронту. Протягом останніх днів Генштаб ЗСУ неодноразово інформував про запеклі бої в цьому районі.

Ще на початку травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що ситуацію на Покровському напрямку вдалося стабілізувати.

"Покровський напрямок – одна з найскладніших ділянок фронту в російсько-українській війні", - зазначив тоді він.