Тисячі загиблих і дезертирів: армія РФ зазнає розгрому під Покровськом (документ)
Витік внутрішніх документів РФ свідчить про масштабні втрати 41-ї армії Центрального військового округу - серед них тисячі загиблих, зниклих і дезертирів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект "Хочу жити".
Згідно з документами, які отримав проект, станом на 1 червня 2025 року щонайменше 8 625 військових 41-ї загальновійськової армії Росії загинули під час війни проти України. Ще 10 491 вважається зниклим безвісти, а 7 846 - дезертири.
Серед усіх підрозділів найбільші втрати понесла 74-та мотострілецька бригада з Кемеровської області - близько 2,5 тисячі загиблих, майже 3 тисячі зникли безвісти, і приблизно стільки ж оголошені в розшук.
"Якщо виходити з довоєнної чисельності мотострілецьких бригад ЗС Росії (близько 3500 осіб - ред.), 74-та бригада лише за цими категоріями, без урахування військовополонених та поранених, змінила два повні склади", - сказано у повідомленні.
За даними проекту, цих втрат армія зазнала переважно в районі Покровська, що на Донеччині. Особливо високий відсоток дезертирів відзначають серед мобілізованих в'язнів.
Ситуація на Покровському напрямку
Покровськ і прилеглий напрямок на сході України залишаються серед найгарячіших точок фронту. Протягом останніх днів Генштаб ЗСУ неодноразово інформував про запеклі бої в цьому районі.
Ще на початку травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що ситуацію на Покровському напрямку вдалося стабілізувати.
"Покровський напрямок – одна з найскладніших ділянок фронту в російсько-українській війні", - зазначив тоді він.
За його словами, українські сили не лише зберегли контроль над позиціями, а й на окремих ділянках змогли перехопити тактичну ініціативу.
Аналітики ISW вважають, що найближчі місяці армія РФ буде намагатися оточити Покровськ та з заходу обійти укріплену лінію Сил оборони в Донецькій області.
Окрім цього відомо, що російська армія намагається прорвати оборону українських військових на Покровському напрямку. Там тривають запеклі бої.
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