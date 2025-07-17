Тысячи погибших и дезертиров: армия РФ терпит разгром под Покровском (документ)
Утечка внутренних документов РФ свидетельствует о масштабных потерях 41-й армии Центрального военного округа - среди них тысячи погибших, пропавших и дезертиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Хочу жить".
Согласно документам, которые получил проект, по состоянию на 1 июня 2025 года по меньшей мере 8 625 военных 41-й общевойсковой армии России погибли во время войны против Украины. Еще 10 491 считается пропавшим без вести, а 7 846 - дезертиры.
Среди всех подразделений наибольшие потери понесла 74-я мотострелковая бригада из Кемеровской области - около 2,5 тысячи погибших, почти 3 тысячи пропали без вести, и примерно столько же объявлены в розыск.
"Если исходить из довоенной численности мотострелковых бригад ВС России (около 3500 человек - ред.), 74-я бригада только по этим категориям, без учета военнопленных и раненых, сменила два полных состава", - сказано в сообщении.
По данным проекта, эти потери армия понесла преимущественно в районе Покровска, что в Донецкой области. Особенно высокий процент дезертиров отмечают среди мобилизованных заключенных.
Ситуация на Покровском направлении
Покровск и прилегающее направление на востоке Украины остаются среди самых горячих точек фронта. В течение последних дней Генштаб ВСУ неоднократно информировал об ожесточенных боях в этом районе.
Еще в начале мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что ситуацию на Покровском направлении удалось стабилизировать.
"Покровское направление - один из самых сложных участков фронта в российско-украинской войне", - отметил тогда он.
По его словам, украинские силы не только сохранили контроль над позициями, но и на отдельных участках смогли перехватить тактическую инициативу.
Аналитики ISW считают, что ближайшие месяцы армия РФ будет пытаться окружить Покровск и с запада обойти укрепленную линию Сил обороны в Донецкой области.
Кроме этого известно, что российская армия пытается прорвать оборону украинских военных на Покровском направлении. Там продолжаются ожесточенные бои.
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