Тисячі весіль за тиждень: в яких областях одружилось найбільше українців

Впродовж минулого тижня в Україні зареєстрували більш як три тисячі нових шлюбів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства юстиції у Facebook.

При цьому найменшу кількість весіль українці справили за тиждень:

"Понад три тисячі пар сказали одне одному "так" і вирушили у спільну подорож - з довірою, теплом і бажанням бути поруч у кожному дні", - додали в Мін'юсті.

Зазначається, що в цілому впродовж минулого тижня в Україні зареєстрували 3154 нові шлюби.

"Фахівці органів Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) щодня допомагають закоханим оформити нову сторінку життя - з турботою та любов'ю до своєї справи", - розповіли українцям.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кращий вік для весілля - у скільки років ідеально виходити заміж й одружуватися в Україні.

Крім того, ми пояснювали, коли варто починати розмови про шлюб і як реагувати, якщо партнер "не готовий".

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