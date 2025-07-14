Тисячі весіль за тиждень: в яких областях одружилось найбільше українців
Впродовж минулого тижня в Україні зареєстрували більш як три тисячі нових шлюбів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства юстиції у Facebook.
Скільки шлюбів зареєстрували в Україні за тиждень
"Фахівці органів Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) щодня допомагають закоханим оформити нову сторінку життя - з турботою та любов'ю до своєї справи", - розповіли українцям.
Зазначається, що в цілому впродовж минулого тижня в Україні зареєстрували 3154 нові шлюби.
"Понад три тисячі пар сказали одне одному "так" і вирушили у спільну подорож - з довірою, теплом і бажанням бути поруч у кожному дні", - додали в Мін'юсті.
В яких областях одружилось найбільше українців
Згідно з інформацією відомства, найбільше шлюбів впродовж тижня було укладено:
- в місті Київ - 750;
- у Дніпропетровській області - 247;
- у Львівській області - 212;
- у Харківській області - 206;
- в Одеській області - 158.
Кількість зареєстрованих шлюбів за тиждень (інфографіка: facebook.com/minjust.official)
При цьому найменшу кількість весіль українці справили за тиждень:
- у Херсонській області - 3;
- у Донецькій області - 26;
- у Чернівецькій області - 41;
- у Закарпатській області - 49;
- у Кіровоградській області - 62.
"Бажаємо палкого кохання, щасливих днів разом і здійснення усіх спільних мрій", - підсумували у міністерстві.
Публікація Мін'юсту (скриншот: facebook.com/minjust.official)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про кращий вік для весілля - у скільки років ідеально виходити заміж й одружуватися в Україні.
Крім того, ми пояснювали, коли варто починати розмови про шлюб і як реагувати, якщо партнер "не готовий".
Читайте також, які документи доведеться оновити якнайшвидше після шлюбу, якщо ви вирішили змінити прізвище.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.