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Тисячі весіль за тиждень: в яких областях одружилось найбільше українців

Понеділок 14 липня 2025 14:08
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Тисячі весіль за тиждень: в яких областях одружилось найбільше українців За тиждень в Україні одружилось понад три тисячі пар (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж минулого тижня в Україні зареєстрували більш як три тисячі нових шлюбів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства юстиції у Facebook.

Скільки шлюбів зареєстрували в Україні за тиждень

"Фахівці органів Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) щодня допомагають закоханим оформити нову сторінку життя - з турботою та любов'ю до своєї справи", - розповіли українцям.

Зазначається, що в цілому впродовж минулого тижня в Україні зареєстрували 3154 нові шлюби.

"Понад три тисячі пар сказали одне одному "так" і вирушили у спільну подорож - з довірою, теплом і бажанням бути поруч у кожному дні", - додали в Мін'юсті.

В яких областях одружилось найбільше українців

Згідно з інформацією відомства, найбільше шлюбів впродовж тижня було укладено:

  • в місті Київ - 750;
  • у Дніпропетровській області - 247;
  • у Львівській області - 212;
  • у Харківській області - 206;
  • в Одеській області - 158.

Тисячі весіль за тиждень: в яких областях одружилось найбільше українцівКількість зареєстрованих шлюбів за тиждень (інфографіка: facebook.com/minjust.official)

При цьому найменшу кількість весіль українці справили за тиждень:

  • у Херсонській області - 3;
  • у Донецькій області - 26;
  • у Чернівецькій області - 41;
  • у Закарпатській області - 49;
  • у Кіровоградській області - 62.

"Бажаємо палкого кохання, щасливих днів разом і здійснення усіх спільних мрій", - підсумували у міністерстві.

Тисячі весіль за тиждень: в яких областях одружилось найбільше українцівТисячі весіль за тиждень: в яких областях одружилось найбільше українцівПублікація Мін'юсту (скриншот: facebook.com/minjust.official)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кращий вік для весілля - у скільки років ідеально виходити заміж й одружуватися в Україні.

Крім того, ми пояснювали, коли варто починати розмови про шлюб і як реагувати, якщо партнер "не готовий".

Читайте також, які документи доведеться оновити якнайшвидше після шлюбу, якщо ви вирішили змінити прізвище.

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