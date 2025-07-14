Тысячи свадеб за неделю: в каких областях женилось больше всего украинцев
В течение прошлой недели в Украине зарегистрировали более трех тысяч новых браков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции в Facebook.
Сколько браков зарегистрировали в Украине за неделю
"Специалисты органов Государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) ежедневно помогают влюбленным оформить новую страницу жизни - с заботой и любовью к своему делу", - рассказали украинцам.
Отмечается, что в целом в течение прошлой недели в Украине зарегистрировали 3154 новых брака.
"Более трех тысяч пар сказали друг другу "да" и отправились в совместное путешествие - с доверием, теплом и желанием быть рядом в каждом дне", - добавили в Минюсте.
В каких областях женилось больше всего украинцев
Согласно информации ведомства, больше всего браков в течение недели было заключено:
- в городе Киев - 750;
- в Днепропетровской области - 247;
- во Львовской области - 212;
- в Харьковской области - 206;
- в Одесской области - 158.
Количество зарегистрированных браков за неделю (инфографика: facebook.com/minjust.official)
При этом наименьшее количество свадеб украинцы сыграли за неделю:
- в Херсонской области - 3;
- в Донецкой области - 26;
- в Черновицкой области - 41;
- в Закарпатской области - 49;
- в Кировоградской области - 62.
"Желаем горячей любви, счастливых дней вместе и осуществления всех совместных мечтаний", - подытожили в министерстве.
Публикация Минюста (скриншот: facebook.com/minjust.official)
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