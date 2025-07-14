Тысячи свадеб за неделю: в каких областях женилось больше всего украинцев

В течение прошлой недели в Украине зарегистрировали более трех тысяч новых браков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции в Facebook.

Сколько браков зарегистрировали в Украине за неделю

"Специалисты органов Государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) ежедневно помогают влюбленным оформить новую страницу жизни - с заботой и любовью к своему делу", - рассказали украинцам.

Отмечается, что в целом в течение прошлой недели в Украине зарегистрировали 3154 новых брака.

"Более трех тысяч пар сказали друг другу "да" и отправились в совместное путешествие - с доверием, теплом и желанием быть рядом в каждом дне", - добавили в Минюсте.

В каких областях женилось больше всего украинцев

Согласно информации ведомства, больше всего браков в течение недели было заключено:

в городе Киев - 750;

в Днепропетровской области - 247;

во Львовской области - 212;

в Харьковской области - 206;

в Одесской области - 158.

Количество зарегистрированных браков за неделю (инфографика: facebook.com/minjust.official)

При этом наименьшее количество свадеб украинцы сыграли за неделю:

в Херсонской области - 3;

в Донецкой области - 26;

в Черновицкой области - 41;

в Закарпатской области - 49;

в Кировоградской области - 62.

"Желаем горячей любви, счастливых дней вместе и осуществления всех совместных мечтаний", - подытожили в министерстве.

Публикация Минюста (скриншот: facebook.com/minjust.official)