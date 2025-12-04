Тисячі українських біженців можуть депортувати з Ізраїлю до кінця року, - Haaretz

Тисячі українських біженців в Ізраїлі можуть зіткнутися з ризиком депортації вже до кінця 2025 року.
Як повідомляє РБК-Україна, про це написало видання Haaretz.
Наразі статус групового захисту, який дозволяв українцям легально жити і працювати в Ізраїлі з 2022 року, підходить до завершення, а рішення про його продовження досі не ухвалене. Якщо ізраїльська влада не підтвердить продовження статусу, десятки тисяч українців опиняться поза законом і можуть бути примусово виселені з країни.
Правозахисники та представники української громади вже висловили занепокоєння через затримку рішень і закликають ізраїльську владу невідкладно врегулювати ситуацію, щоб уникнути соціальної кризи серед біженців.
Спостерігачі попереджають, що без оперативного втручання ситуація може швидко загостритися, особливо напередодні святкового періоду та зимових холодів.
"Багато сімей, які приїхали ще у 2022 році, покладаються на цей статус для нормального життя. Втрата легального статусу може призвести до серйозних соціальних і економічних проблем для них", - кажуть правозахисники.
Наразі невідомо, коли саме ізраїльська влада ухвалить остаточне рішення щодо продовження групового захисту для українців.
Українські біженці в Ізраїлі зараз перебувають у різних умовах: хтось інтегрувався, хтось - живе під постійним ризиком втрати легального статусу. Спад медичного і соціального захисту, невизначеність із документами і ризики - створюють значний тиск на людей, які втратили дім через війну.
Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року Ізраїль запровадив нові вимоги для туристів із безвізових країн, у тому числі з України: тепер для в’їзду до країни потрібно отримати електронний дозвіл на подорож ETA-IL.
До речі, у 2022 році влада Ізраїлю заявила, що займає нейтральну позицію щодо війни Росії проти України. Єрусалим не надав нашій армії зброю, але передає гуманітарну допомогу.