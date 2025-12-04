Тысячи украинских беженцев могут депортировать из Израиля до конца года, - Haaretz

Сейчас статус групповой защиты, который позволял украинцам легально жить и работать в Израиле с 2022 года, подходит к завершению, а решение о его продлении до сих пор не принято. Если израильские власти не подтвердят продление статуса, десятки тысяч украинцев окажутся вне закона и могут быть принудительно выселены из страны.

Правозащитники и представители украинской общины уже выразили обеспокоенность из-за задержки решений и призывают израильские власти безотлагательно урегулировать ситуацию, чтобы избежать социального кризиса среди беженцев.

Наблюдатели предупреждают, что без оперативного вмешательства ситуация может быстро обостриться, особенно накануне праздничного периода и зимних холодов.

"Многие семьи, которые приехали еще в 2022 году, полагаются на этот статус для нормальной жизни. Потеря легального статуса может привести к серьезным социальным и экономическим проблемам для них", - говорят правозащитники.

Пока неизвестно, когда именно израильские власти примут окончательное решение о продлении групповой защиты для украинцев.