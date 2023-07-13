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Тисячі траншей та ровів. Наєв розповів, як ЗСУ укріпили кордон за останні 10 днів

Фото: Україна зміцнює кордон із РФ, роблячи прикордонну смугу непрохідною
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові продовжують укріплювати кордон з Росією, створюючи непрохідну смугу. Тільки за останні 10 днів тут з'явились тисячі траншей та ровів.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає РБК-Україна з посиланням Командування Об'єднаних Сил ЗС України.

"Ми продовжуємо створювати інженерні загородження безпосередньо по державному кордону. Риємо протитанкові рови, мінуємо місцевість", - розповів він.

Крім цього, за словами генерала, упереджуючи проникнення ворожих ДРГ та можливість перетинання кордону бронетанковою технікою, ЗСУ встановлюють і відповідні мінні поля.

"Ми розуміємо, що лінія державного кордону з нашими північними сусідами у цивільному вигляді ще нам довго не знадобиться, оскільки по той бік кордону друзів у нас немає. Тож поставлене завдання, зробити прикордонну смугу для ворога непрохідною", - додав Наєв.

Що зроблено за останні 10 днів?

  • встановлено 30 протитанкових мінних полів та загороджень з використанням понад 5,8 тис. мін;
  • вздовж кордону обладнано близько 5 тис. метрів траншей та 6,5 тис. метрів протитанкових ровів;
  • споруджено 80 перекритих щілин, укриттів і вогневих позицій для особового складу, а також вогневих позицій для важкої техніки/

Ситуація на кордоні

Після того, як засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин та його найманці здійснили невдалий бунт і "похід на Москву", не дійшовши 200 км до столиці РФ, Україна активізувала зміцнення кордону. Нещодавно Наєв перевірив оборону українських військ на північних рубежах, що охоплюють три області.

Зазначимо, в Сумській області оголосили евакуацію з 5-кілометрової прикордонної зони з Росією. Вона пов'язана зі збільшенням артилерійських обстрілів та спроб потрапити на територію України ворожих ДРГ. Відомо, що в прикордонні Брянську, Курську та Білгородську області росіяни стягнули сумарно близько 26 тисяч військових, майже 150 танків, бронетехніку та артилерію. Коли вони можуть стати небезпекою для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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