Тысячи траншей и рвов. Наев рассказал, как ВСУ укрепили границу за последние 10 дней

"Мы продолжаем создавать инженерные заграждения непосредственно по государственной границе. Роем противотанковые рвы, минуем местность", - рассказал он.

Кроме этого, по словам генерала, предупреждая проникновение вражеских ДРГ и возможность пересечения границы бронетанковой техникой, ВСУ устанавливают и соответствующие минные поля.

"Мы понимаем, что линия государственной границы с нашими северными соседями в гражданском виде еще нам долго не понадобится, поскольку по ту сторону границы друзей у нас нет. Поэтому поставлена задача сделать пограничную полосу для врага непроходимой", - добавил Наев.

Что сделано за последние 10 дней?

установлено 30 противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 5,8 тыс. мин;

вдоль границы оборудовано около 5 тыс. метров траншей и 6,5 тыс. метров противотанковых рвов;

сооружено 80 перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для тяжелой техники.

Ситуация на границе

После того как основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и его наемники совершили неудавшийся бунт и "поход на Москву", не дойдя 200 км до столицы РФ, Украина активизировала укрепление границы. Недавно Наев проверил оборону украинских войск на северных рубежах, охватывающих три области.

Отметим, в Сумской области объявили эвакуацию из 5-километровой приграничной зоны с Россией. Она связана с увеличением артиллерийских обстрелов и попыток попасть на территорию Украины вражеских ДРГ. Известно, что в приграничные Брянскую, Курскую и Белгородскую области россияне стянули суммарно около 26 тысяч военных, почти 150 танков, бронетехнику и артиллерию. Когда они могут стать опасностью для Украины - читайте в материале РБК-Украина.