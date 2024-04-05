Тисячі спроб від початку війни. РФ намагається саботувати роботу європейської залізниці, - FT

За словами голови Міністерства транспорту Чехії Мартіна Купки, хакерська кампанія включала атаки на системи сигналізації, а також мережі чеського національного залізничного оператора Ceske drahy. Під час минулих атак було виведено з ладу системи продажу квитків.

Як пише видання, спроби Росії дестабілізувати європейську енергетичну інфраструктуру є добре задокументованими, але втручання в транспортні мережі обговорюється менше.

Торік агентство Європейського союзу (ЄС) з кібербезпеки оприлюднило перший звіт про загрози для транспорту. Тоді ж йшлось про "атаки на залізничні компанії, частота яких зростає, насамперед через вторгнення Росії в Україну". Також у доповідях відзначались великі атаки "проросійських хакерських груп" на залізниці:

Латвії;

Литви;

Румунії;

Естонії.

"Однією з помітних тенденцій минулого року стало зростання інтересу зловмисників до енергетичного і транспортного секторів", - заявило чеське агентство з кібербезпеки NUKIB.

Як розповів Купка, Чехія планує ввести обмеження на участь іноземних операторів у тендерах щодо будівництва високошвидкісної залізничної лінії, яка об'єднає Берлін, Прагу та Відень.

"Це не те, що заборона, але ми віддаємо перевагу європейським компаніям... Для цифрових частин, а також для систем сигналізації, ми безумовно вимагаємо обмеження (для іноземних операторів, які постачають певні частини, - ред.), тому що це частина критичної інфраструктури, - пояснив він.

Атаки російських хакерів

18 лютого, невідомі зламали акаунт "Української правди" у Twitter та сайт Liga.net. Під час атаки на сторінках видавництв було викладено фейкову інформацію про Авдіївку, яку чотири місяці штурмували російські загарбники.

У січні цього року ворог здійснив DDoS-атаку на інформаційні ресурси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема хакери зламали облікові записи співробітників служб кібербезпеки, юридичного відділу та інших підрозділів Microsoft.