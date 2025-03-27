Тисячі солдатів, ракети і снаряди: КНДР збільшила допомогу Путіну

За даними військових Сеула, у січні та лютому КНДР направила до Росії ще близько 3000 солдатів. Північна Корея також відправляє більше ракет, артилерійського обладнання та боєприпасів, щоб допомогти Росії. При цьому Північна Корея може збільшити постачання зброї залежно від військової ситуації.

Військова техніка, відправлена Північною Кореєю в Росію, включає "значну кількість" балістичних ракет малої дальності, 170-міліметрові самохідні гаубиці і близько 220 одиниць 240-міліметрових реактивних систем залпового вогню.

Північна Корея направила близько 11 000 військових для участі у війні проти України, що стало її першою участю у великомасштабному конфлікті після Корейської війни 1950-1953 років. За оцінками Об'єднаного комітету начальників штабів Сеула, близько 4 000 з них були вбиті або поранені.

Раніше Національна розвідувальна служба Південної Кореї пов'язувала високі втрати Північної Кореї з труднощами військ в адаптації до безпілотників та інших елементів сучасної війни. Північнокорейські війська ще більше ущемлені грубою тактикою їхніх російських командирів, які відправляли їх у штурми без підтримки вогнем.

Проте представники українських військових і розвідувальних служб підрахували, що північнокорейці набувають важливого бойового досвіду і відіграють ключову роль у стратегії Росії для війни проти України, кидаючи великі сили в битву в Курській області.