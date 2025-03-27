Тысячи солдат, ракеты и снаряды: КНДР увеличила помощь Путину

По данным военных Сеула, в январе и феврале КНДР направила в Россию еще около 3000 солдат. Северная Корея также отправляет больше ракет, артиллерийского оборудования и боеприпасов, чтобы помочь России. При этом Северная Корея может увеличить поставки оружия в зависимости от военной ситуации.

Военная техника, отправленная Северной Кореей в Россию, включает "значительное количество" баллистических ракет малой дальности, 170-миллиметровые самоходные гаубицы и около 220 единиц 240-миллиметровых реактивных систем залпового огня.

Северная Корея направила около 11 000 военным для участия в войне против Украины, что стало ее первым участием в крупномасштабном конфликте после Корейской войны 1950–1953 годов. По оценкам Объединенного комитета начальников штабов Сеула, около 4 000 из них были убиты или ранены.

Ранее Национальная разведывательная служба Южной Кореи связывала высокие потери Северной Кореи с трудностями войск в адаптации к беспилотникам и другим элементам современной войны. Северокорейские войска еще больше ущемлены грубой тактикой их российских командиров, которые отправляли их в штурмы без поддержки огнем.

Тем не менее, представители украинских военных и разведывательных служб подсчитали, что северокорейцы приобретают важный боевой опыт и играют ключевую роль в стратегии России для войны против Украины, бросая большие силы в битву в Курской области.