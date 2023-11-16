До тисячі солдатів на добу. На Заході оцінили втрати росіян під Авдіївкою, - ЗМІ

За даними західних посадовців, втрати Росії у війні проти України становлять від 300 000 до 400 000 вбитими й пораненими, а в найзапекліших боях під Авдіївкою вона втрачає від 500 до 1000 осіб на день.

За даними анонімних джерел видання, контрнаступ України на Запорізькому фронті по суті завершився, хоча вважається, що "три бригади" переправилися через Дніпро біля Херсона.

"Жодна зі сторін не здатна провести вирішальну операцію на суші", - сказав один з анонімних чиновників.

На його думку, "затяжний конфлікт", в якому довгострокова військова допомога США і Європи матиме вирішальне значення, буде продовжуватися і надалі.

Водночас джерела повідомляють, що значні сили, що складалися з трьох бригад, зайняли позицію за Дніпром, яку росіяни виявилися не в змозі витіснити, хоча, за їхніми словами, було незрозуміло, скільки бронетехніки українські військові змогли переправити через річку.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на ранок 16 листопада, сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Минулої доби сталося 65 бойових зіткнень.

Зокрема, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжили ведення наступальних дій на Бахмутському напрямку і просунулися на південний схід від Торецька і просуваються на заході Запорізької області, атакують на лівому березі Херсонської.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 16 листопада, склали 1330 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 315 620 військових. Крім того, ЗСУ знищили 36 артсистем та 14 БПЛА та 40 автомобільної техніки.

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