Тисячі щомісяця: які авто українці найчастіше купували з Китаю

За даними аналітиків, це на 36% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. З цієї кількості: нових – 2077 одиниць (-30%); вживаних – 564 авто (-52%). Цікаво, що абсолютна більшість легкових авто з Китаю були електромобілі – понад 83%.

ТОП-5 моделей нових легкових авто китайського походження:

BYD Song Plus - 371 од.;

ZEEKR 001 - 174 од.;

ZEEKR 7X - 165 од.;

Volkswagen ID.Unyx - 156 од.;

Audi Q4 e-tron - 126 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легкових авто з Китаю:

ZEEKR 001 - 81 од.;

ZEEKR 7X - 48 од.;

Polestar 2 - 32 од.;

Tesla Model 3 - 32 од.;

Volkswagen ID.4 - 30 од.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Італії різко скоротився обсяг виробництва автомобілів концерну Stellantis. Він виявився гіршим майже за 70 років: з січня по березень місцеві заводи випустили лише 109 900 легкових і легких комерційних автомобілів, що на 36 відсотків менше, ніж за перший квартал 2024 року.