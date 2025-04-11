Тисячі щомісяця: які авто українці найчастіше купували з Китаю
Впродовж перших трьох місяців 2025 року українці придбали 2641 легкове авто, які були імпортовані з Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".
За даними аналітиків, це на 36% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. З цієї кількості: нових – 2077 одиниць (-30%); вживаних – 564 авто (-52%). Цікаво, що абсолютна більшість легкових авто з Китаю були електромобілі – понад 83%.
ТОП-5 моделей нових легкових авто китайського походження:
- BYD Song Plus - 371 од.;
- ZEEKR 001 - 174 од.;
- ZEEKR 7X - 165 од.;
- Volkswagen ID.Unyx - 156 од.;
- Audi Q4 e-tron - 126 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легкових авто з Китаю:
- ZEEKR 001 - 81 од.;
- ZEEKR 7X - 48 од.;
- Polestar 2 - 32 од.;
- Tesla Model 3 - 32 од.;
- Volkswagen ID.4 - 30 од.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Італії різко скоротився обсяг виробництва автомобілів концерну Stellantis. Він виявився гіршим майже за 70 років: з січня по березень місцеві заводи випустили лише 109 900 легкових і легких комерційних автомобілів, що на 36 відсотків менше, ніж за перший квартал 2024 року.
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