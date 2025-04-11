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Тисячі щомісяця: які авто українці найчастіше купували з Китаю

П'ятниця 11 квітня 2025 16:15
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Тисячі щомісяця: які авто українці найчастіше купували з Китаю Фото: які авто українці найчастіше купували з Китаю (byd.com)
Автор: Константин Широкун

Впродовж перших трьох місяців 2025 року українці придбали 2641 легкове авто, які були імпортовані з Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

За даними аналітиків, це на 36% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. З цієї кількості: нових – 2077 одиниць (-30%); вживаних – 564 авто (-52%). Цікаво, що абсолютна більшість легкових авто з Китаю були електромобілі – понад 83%.

ТОП-5 моделей нових легкових авто китайського походження:

  • BYD Song Plus - 371 од.;
  • ZEEKR 001 - 174 од.;
  • ZEEKR 7X - 165 од.;
  • Volkswagen ID.Unyx - 156 од.;
  • Audi Q4 e-tron - 126 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легкових авто з Китаю:

  • ZEEKR 001 - 81 од.;
  • ZEEKR 7X - 48 од.;
  • Polestar 2 - 32 од.;
  • Tesla Model 3 - 32 од.;
  • Volkswagen ID.4 - 30 од.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Італії різко скоротився обсяг виробництва автомобілів концерну Stellantis. Він виявився гіршим майже за 70 років: з січня по березень місцеві заводи випустили лише 109 900 легкових і легких комерційних автомобілів, що на 36 відсотків менше, ніж за перший квартал 2024 року.

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