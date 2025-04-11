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Тысячи ежемесячно: какие авто украинцы чаще всего покупали из Китая

Пятница 11 апреля 2025 16:15
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Тысячи ежемесячно: какие авто украинцы чаще всего покупали из Китая Фото: какие авто украинцы чаще всего покупали из Китая (byd.com)
Автор: Константин Широкун

В течение первых трех месяцев 2025 года украинцы приобрели 2641 легковое авто, которые были импортированы из Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".

По данным аналитиков, это на 36% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Из этого количества: новых - 2077 единиц (-30%); подержанных - 564 авто (-52%). Интересно, что абсолютное большинство легковых авто из Китая были электромобили - более 83%.

ТОП-5 моделей новых легковых авто китайского происхождения:

  • BYD Song Plus - 371 ед;
  • ZEEKR 001 - 174 ед;
  • ZEEKR 7X - 165 ед;
  • Volkswagen ID.Unyx - 156 ед;
  • Audi Q4 e-tron - 126 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых авто из Китая:

  • ZEEKR 001 - 81 ед;
  • ZEEKR 7X - 48 ед;
  • Polestar 2 - 32 ед;
  • Tesla Model 3 - 32 ед;
  • Volkswagen ID.4 - 30 ед.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии резко сократился объем производства автомобилей концерна Stellantis. Он оказался худшим почти за 70 лет: с января по март местные заводы выпустили лишь 109 900 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 36 процентов меньше, чем за первый квартал 2024 года.

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