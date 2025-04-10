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Найгірший результат за 70 років: в Італії різко скоротився обсяг виробництва авто

Четвер 10 квітня 2025 14:21
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Найгірший результат за 70 років: в Італії різко скоротився обсяг виробництва авто Фото: в Італії різко скоротився обсяг виробництва авто (medias.fcacanada.ca)
Автор: Константин Широкун

У Італії різко скоротився обсяг виробництва автомобілів концерну Stellantis. Він виявився гіршим майже за 70 років: з січня по березень місцеві заводи випустили лише 109 900 легкових і легких комерційних автомобілів, що на 36 відсотків менше, ніж за перший квартал 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Automotive News.

За даними статистики, гірший темп роботи італійського автопрому був лише в середині минулого століття, і аналітики не бачать причин для покращення на тлі нових тарифів США та слабкого попиту в Європі.

Обсяг випуску автомобілів скоротився на всіх шести заводах Stellantis в Італії. Найбільше постраждав кросовер Dodge Hornet – одна з небагатьох моделей Stellantis, яку збирають у Європі для північноамериканського ринку. За три місяці підприємство в Помільяно випустило 1356 одиниць Hornet, що на 80 відсотків менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Темпи виробництва Maserati, в свою чергу, впали на 72 відсотки до 1033 одиниць, Alfa Romeo – на 52 відсотки до 10 104 авто.

Мита, введені Дональдом Трампом, і перехід на електромобілі, які продаються гірше за авто з ДВЗ, створюють "ідеальний шторм" в індустрії, кажуть представники місцевої профспілки FIM-CISL. Можливо, справи частково виправлять нові моделі, які Stellantis поставить на конвеєр. Проте трапиться це лише наприкінці 2025 року. Так, у виробництво пустять новий гібридний Fiat 500 та новий Alfa Romeo Stelvio.

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Італія Автомобільний ринок
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