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Тисячі рятувальників гарантуватимуть безпеку в Україні на Великдень

Фото: тисячі рятувальників гарантуватимуть безпеку в Україні на Великдень (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Іван Носальський

В Україні близько 7 тисяч рятувальників буде задіяно у гарантуванні безпеки на Великдень, 16 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресофіцера Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександра Хорунжого.

За його словами, на чергуванні на Великдень перебуватиме близько 7 тисяч співробітників ДСНС та понад 2 тисячі одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.

"У разі ускладнення ситуації ми посилюватимемо силами та засобами підрозділів ДСНС до 13 тисяч особового складу та до 3 тисяч одиниць техніки", - додав Хорунжий.

Він уточнив, що, наприклад, у Київській області чергуватимуть понад 420 рятувальників та понад 100 одиниць техніки.

Також пресофіцер розповів, що під час свята організують чергування оперативних мобільних груп з числа керівного складу. Вони працюватимуть цілодобово.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що співробітники Служби безпеки дали українцям низку порад напередодні Великодня.

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