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Тысячи спасателей будут обеспечивать безопасность в Украине на Пасху

Фото: тысячи спасателей будут обеспечивать безопасность в Украине на Пасху (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Иван Носальский

В Украине около 7 тысяч спасателей будут задействованы в обеспечении безопасности на Пасху, 16 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-офицера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александра Хорунжего.

По его словам, на дежурстве на Пасху будет находиться около 7 тысяч сотрудников ГСЧС и более 2 тысяч единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

"В случае усложнения ситуации мы будем усиливать силами и средствами подразделений ГСЧС до 13 тысяч личного состава и до 3 тысяч единиц техники", - добавил Хорунжий.

Он уточнил, что, к примеру, в Киевской области дежурить будут более 420 спасателей и более 100 единиц техники.

Также пресс-офицер рассказал, что во время праздника организуют дежурство оперативных мобильных групп из числа руководящего состава. Они будут работать круглосуточно.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники Службы безопасности дали украинцам ряд советов накануне Пасхи.

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