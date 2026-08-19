Тисячі росіян тікають до Грузії на тлі чуток про мобілізацію

Майже 40 тисяч осіб виїхали з Росії до Грузії через пішохідний пункт пропуску. І це лише за кілька днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральну митну службу Росії, передає The Moscow Times.
Десятки тисяч росіян намагаються виїхати до Грузії на тлі чуток про можливу мобілізації восені.
Рекордний пасажиропоток на прикордонному переході у Верхньому Ларсі зафіксовано 15 та 16 серпня - щодня виїжджали понад 19 тисяч осіб. А 18 серпня ще більше - понад 20 тисяч.
Ці показники значно перевищують дані аналогічних періодів минулих років.
За словами очевидців, на кордоні з боку Росії затори, а автомобілі рухаються зі швидкістю 50 метрів на годину.
Верхній Ларс - це єдиний сухопутний прикордонний перехід на кордоні Росії із Грузією.
Наприкінці вересня 2022 року через мобілізацію десятки тисяч росіян залишали країну. Вони стояли в багатокілометровій пробці по кілька днів.
Раніше РБК-Україна писало, що заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив про ознаки мобілізації у РФ. За його словами, якщо російський диктатор ухвалить остаточне рішення, українська розвідка фіксуватиме відповідні індикатори.
Також повідомлялося, що у Росії дедалі більше ознак вказують на посилення мобілізаційної готовності. Влада вже шукає нові способи поповнювати армію.
Крім того, у Вірменії зафіксували різке зростання попиту на оренду та купівлю житла серед росіян. Ріелтори порівнюють ситуацію із масовою міграцією 2022 року.