Тисячі росіян тікають до Грузії на тлі чуток про мобілізацію

Росіяни штурмують Грузію

Десятки тисяч росіян намагаються виїхати до Грузії на тлі чуток про можливу мобілізації восені.

Рекордний пасажиропоток на прикордонному переході у Верхньому Ларсі зафіксовано 15 та 16 серпня - щодня виїжджали понад 19 тисяч осіб. А 18 серпня ще більше - понад 20 тисяч.

Ці показники значно перевищують дані аналогічних періодів минулих років.

За словами очевидців, на кордоні з боку Росії затори, а автомобілі рухаються зі швидкістю 50 метрів на годину.

Що відомо про Верхній Ларс

Верхній Ларс - це єдиний сухопутний прикордонний перехід на кордоні Росії із Грузією.

Наприкінці вересня 2022 року через мобілізацію десятки тисяч росіян залишали країну. Вони стояли в багатокілометровій пробці по кілька днів.

Раніше РБК-Україна писало, що заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив про ознаки мобілізації у РФ. За його словами, якщо російський диктатор ухвалить остаточне рішення, українська розвідка фіксуватиме відповідні індикатори.

Також повідомлялося, що у Росії дедалі більше ознак вказують на посилення мобілізаційної готовності. Влада вже шукає нові способи поповнювати армію.