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Тисячі паломників-хасидів не змогли потрапити до Умані через ракетну атаку Ірану

Фото: частина хасидів не доїхали до Умані через атаку Ірану (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Частина паломників-хасидів не змогла дістатися до Умані на святкування юдейського нового року Рош га-Шана. Причиною цього стала ракетна атака Ірану на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднану єврейську общину в Україні в Telegram.

Як зазначається, станом на ранок 2 жовтня в Україну прибули 30 тисяч хасидів на святкування Рош га-Шана.

Понад 14 тисяч бажаючих паломників не змогли дістатися Умані. Частина з них не змогла виїхати через масований обстріл Ізраїлю Іраном. У зв'язку з повітряною атакою в Ізраїлі закрили повітряний простір та скасували авіарейси.

Заступник міського голови Умані Олег Ганіч розповів "Суспільному", що цього року до Умані, ймовірно, прибуде менше паломників, ніж торік. За його словами, у 2023 році до Умані відвідали 35,5 тисяч хасидів.

Заступник мера зазначив, що паломникам-хасидам не рекомендується їхати на святкування Рош га-Шана до Умані у зв'язку з безпековою ситуацією.

 

Рош га-Шана 2024

Нагадаємо, щорічно до Умані з'їжджають тисячі паломників-хасидів на святкування юдейського нового року Рош га-Шана. В Умані похований цадик Нахман - засновник брацлавського хасидизму. Цього року Рош га-Шана розпочнеться ввечері 2 жовтня і триватиме до вечора 4 жовтня.

Попри війну в Україні, хасиди продовжують паломництво в Умані. Україна закликала паломників утриматися від поїздок до Умані через можливі обстріли з боку російських військ.

В Умані посилили безпеку через приїзд паломників. Очікувалося, що цього року до Умані приїдуть понад 50 тисяч прочан.

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ІзраїльІранУманьРош ха-Шана