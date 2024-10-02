Тысячи паломников-хасидов не смогли попасть в Умань из-за ракетной атаки Ирана

Как отмечается, на утро 2 октября в Украину прибыли 30 тысяч хасидов на празднование Рош ха-Шана.

Более 14 тысяч желающих паломников не смогли добраться до Умани. Часть из них не смогла выехать из-за массированного обстрела Израиля Ираном. В связи с воздушной атакой в Израиле закрыли воздушное пространство и отменили авиарейсы.

Заместитель городского головы Умани Олег Ганич рассказал "Суспільному", что в этом году в Умань, вероятно, прибудет меньше паломников, чем в прошлом. По его словам, в 2023 году в Умань посетили 35,5 тысячи хасидов.

Заммэра отметил, что паломникам-хасидам не рекомендуется ехать на празднование Рош ха-Шана в Умань в связи с ситуацией с безопасностью.