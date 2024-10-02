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Тысячи паломников-хасидов не смогли попасть в Умань из-за ракетной атаки Ирана

Фото: часть хасидов не доехали в Умань из-за атаки Ирана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Часть паломников-хасидов не смогла добраться в Умань на празднование иудейского нового года Рош ха-Шана. Причиной тому стала ракетная атака Ирана на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенную еврейскую общину в Украине в Telegram.

Как отмечается, на утро 2 октября в Украину прибыли 30 тысяч хасидов на празднование Рош ха-Шана.

Более 14 тысяч желающих паломников не смогли добраться до Умани. Часть из них не смогла выехать из-за массированного обстрела Израиля Ираном. В связи с воздушной атакой в Израиле закрыли воздушное пространство и отменили авиарейсы.

Заместитель городского головы Умани Олег Ганич рассказал "Суспільному", что в этом году в Умань, вероятно, прибудет меньше паломников, чем в прошлом. По его словам, в 2023 году в Умань посетили 35,5 тысячи хасидов.

Заммэра отметил, что паломникам-хасидам не рекомендуется ехать на празднование Рош ха-Шана в Умань в связи с ситуацией с безопасностью.

 

Рош ха-Шана 2024

Напомним, ежегодно в Умань съезжают тысячи паломников-хасидов на празднование иудейского нового года Рош ха-Шана. В Умани похоронен цадик Нахман - основатель брацлавского хасидизма. В этом году Рош ха-Шана начнется вечером 2 октября и продлится до вечера 4 октября.

Несмотря на войну в Украине, хасиды продолжают паломничество в Умани. Украина призвала паломников воздержаться от поездок в Умань из-за возможных обстрелов со стороны российских войск.

В Умани усилили безопасность из-за приезда паломников. Ожидалось, что в этом году в Умань приедут более 50 тысяч паломников.

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ИзраильИранУманьРош ха-Шана