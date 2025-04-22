Тисячі обстрілів та штурми під Покровськом: що відбувалося на фронті сьогодні

За даними Генштабу, від початку доби на фронті відбулося 118 бойових зіткнень, противник завдав 83 авіаційні удари та скинув 170 КАБів. Крім того, ворог застосував 1159 дронів-камікадзе, здійснив 4231 обстріл населених пунктів та позицій українських військ.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Вовчанськ. Водночас противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Липці.

Дві атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, в районі Загризового та Нової Кругляківки. Ще одне боєзіткнення триває.

Сім атак загарбників зупинили українські воїни в районах населених пунктів Надія, Новомихайлівка та в напрямках Ольгівки, Глущенкового й Новосергіївки на Лиманському напрямку. Ще два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районах Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три спроби загарбників просунутися вперед у районах Ступочок, Білої Гори та в бік Майського.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців у районах Дачного, Дружби, Торецька та в напрямку Щербинівки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі штурми противника.

На Покровському напрямку ворог здійснив 42 наступальні дії. Найбільша активність російських окупантів - в районах населених пунктів Преображенка, Новоукраїнка, Шевченко, Водяне Друге, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Новопавлівка, Романівка, Стара Миколаївка, Миролюбівка, Новомиколаївка.

Дотепер тривають чотири боєзіткнення. Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Покровськ, Удачне, Новомиколаївка, Сухий Яр, Зоря, Водяне, Гродівка, Красний Яр, Біляківка, Олексіївка та Новопавлівка.

Сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 118 окупантів та поранили ще 95. Знищено три автомобілі, дев’ять мотоциклів, два пункти управління БПЛА, один легкоброньований тягач, 12 БПЛА різного типу та два термінали супутникового зв’язку. Також значно пошкоджено два автомобілі, один танк, три артилерійські системи російських окупантів.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 15 атак окупантів поблизу Костянтинополя, Привільного, Новосілки та в бік Олексіївки й Одрадного. Водночас ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Багатир.

На Гуляйпільському напрямку ворог двічі атакував у бік Новополя, наші захисники успішно відбили обидві спроби просунутися вперед. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Гуляйполе, Новодарівка та Новопіль.

На Оріхівському напрямку ворог сьогодні провів чотири наступальні дії поблизу Малих Щербаків, Степового та П’ятихаток. Дотепер триває одне боєзіткнення. Водночас було завдано авіаційних ударів по населених пунктах Лобкове, Кам’янське, Степногірськ та Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару некерованими ракетами в районі Іванівки, наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку сьогодні відбулося 21 боєзіткнення. Ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинувши 46 керованих бомб по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 290 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.