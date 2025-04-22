Тысячи обстрелов и штурмы под Покровском: что происходило на фронте сегодня

По данным Генштаба, с начала суток на фронте произошло 118 боевых столкновений, противник нанес 83 авиационных удара и сбросил 170 КАБов. Кроме того, враг применил 1159 дронов-камикадзе, совершил 4231 обстрел населенных пунктов и позиций украинских войск.

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Волчанск. В то же время противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Липцы.

Две атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении, в районе Загрызово и Новой Кругляковки. Еще одно боестолкновение продолжается.

Семь атак захватчиков остановили украинские воины в районах населенных пунктов Надежда, Новомихайловка и в направлениях Ольговки, Глущенково и Новосергиевки на Лиманском направлении. Еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении противник совершил три наступательных действия в районах Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Ступочек, Белой Горы и в сторону Майского.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Дачного, Дружбы, Торецка и в направлении Щербиновки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили все штурмы противника.

На Покровском направлении враг совершил 42 наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов - в районах населенных пунктов Преображенка, Новоукраинка, Шевченко, Водяное Второе, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Андреевка, а также в направлениях населенных пунктов Новопавловка, Романовка, Старая Николаевка, Миролюбовка, Новониколаевка.

До сих пор продолжаются четыре боестолкновения. Также враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Покровск, Удачное, Новониколаевка, Сухой Яр, Заря, Водяное, Гродовка, Красный Яр, Беляковка, Алексеевка и Новопавловка.

Сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 118 оккупантов и ранили еще 95. Уничтожено три автомобиля, девять мотоциклов, два пункта управления БПЛА, один легкобронированный тягач, 12 БПЛА различного типа и два терминала спутниковой связи. Также значительно повреждены два автомобиля, один танк, три артиллерийские системы российских оккупантов.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 15 атак оккупантов вблизи Константинополя, Привольного, Новоселки и в сторону Алексеевки и Отрадного. В то же время враг нанес авиационный удар по населенному пункту Багатырь.

На Гуляйпольском направлении враг дважды атаковал в сторону Новополя, наши защитники успешно отбили обе попытки продвинуться вперед. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Гуляйполе, Новодаровка и Новополь.

На Ореховском направлении враг сегодня провел четыре наступательных действия вблизи Малых Щербаков, Степного и Пятихаток. До сих пор продолжается одно боестолкновение. В то же время были нанесены авиационные удары по населенным пунктам Лобково, Каменское, Степногорск и Запорожье.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар неуправляемыми ракетами в районе Ивановки, наступательных действий не проводил.

На Курском направлении сегодня произошло 21 боестолкновение. Враг нанес 17 авиационных ударов, сбросив 46 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, совершил 290 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.