На час зупинки виробництва "ArcelorMittal Кривий Ріг", тисячі працівників потраплять під ризик втрати бронювання, щоб цього не допустити уряд має змінити умови надання відстрочки і продовжити статус критичного підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на думку голови Федерації металургів України Сергія Біленького, яка представлена у матеріалі "ArcelorMittal Кривий Ріг" зупиняється. Як зберегти завод і десятки тисяч працівників" .

На час зупинки металургійного комбінату, виведені у простій працівники будуть отримувати меншу заробітну плату, це вимога трудового законодавства. Її наслідком стане втрата багатьма співробітниками підстав для економічного бронювання – отримання доходу на рівні не менше 3 мінімальних заробітних плат.

"Оплата простою за законом нижча, тож працівники автоматично "випадають" з бронювання", - пояснює голова Федерації металургів.

Щоб зберегти фахівців, Біленький пропонує не застосовувати до "ArcelorMittal Кривий Ріг" згаданий критерій та зберегти статус критично важливого підприємства. Такий режим повинен мати зрозумілий строк дії, наприклад, до відновлення виробництва, його доцільність має періодично підтверджуватися компанією, додає співрозмовник.

Його думку поділяє народний депутат, заступник парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування Олена Криворучкіна. "Я підтримую позицію продовжити статус критичності таким підприємствам ще на рік і прибрати критерій заробітної плати", - сказала вона.

Для випадку "ArcelorMittal Кривий Ріг" має бути розроблений спеціальний механізм бронювання. Він має враховувати не лише поточні виробничі показники та рівень зарплати, а й об'єктивні причини простою, унікальність професій, необхідність збереження компетенцій і реалістичність плану відновлення виробництва, вважає президент "Українського союзу промисловців та підприємців" Анатолій Кінах.

Унікальні професії у металургії

Зміна підходу до критеріїв бронювання є вкрай необхідною, щоб зберегти кадровий потенціал найбільшого металургійного комбінату, особливо таких важливих професій як доменщик, горновий, сталевар, конвертерник, вальцювальник, оператор агломераційної машини та коксохіміки.

"Лише фахівці зі значним досвідом можуть правильно перевести коксові батареї в холодну консервацію і потім повернути їх до роботи", - наводить приклад генеральний директор асоціації "Укркокс" Анатолій Старовойт.

До списку критично важливих професій для майбутнього відновлення металургійної галузі також треба додати енергетиків, фахівців газового господарства, крановиків, які працюють на великих кранах.

"Щоб підготувати такого фахівця до самостійної роботи потрібно 3-5 років, а досвід майстра накопичується десятиліттями", - зазначає Сергій Біленький. Збереження персоналу зараз коштує набагато менше, ніж відновлення колективу з нуля в майбутньому, переконаний голова Федерації металургів.