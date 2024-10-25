По тисячі на людину. Зеленський анонсував виплати українцям з 1 грудня

За словами Зеленського, було розглянуто рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей.

"Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей - дорослі, діти, кожна сім’я в Україні", - сказав Зеленський.

Президент розповів, що кожному буде виплачено по тисячі гривень - на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики.

Кошти можна буде втратити на квитки в "Укрзалізниці" та українські лікарські засоби. Зеленський доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки та культурні послуги. Також їх можна буде донатити на військових - волонтерам, на дрони.

"Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей", - підкреслив Зеленський.