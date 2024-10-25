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По тысяче на человека. Зеленский анонсировал выплаты украинцам с 1 декабря

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине с 1 декабря будет введена новая программа поддержки украинцев. Речь о выплатах по одной тысяче гривны на каждого гражданина.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

По словам Зеленского, были рассмотрены решения, которые могут быть приняты непосредственно для поддержки людей.

"Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутимой для каждой семьи в Украине. Есть поддержка для всех наших людей - взрослые, дети, каждая семья в Украине", - сказал Зеленский.

Президент рассказал, что каждому будет выплачено по тысяче гривен - на семью это получится по несколько тысяч гривен, и средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, электричества.

Средства можно будет потерять на билеты в "Укрзализныце" и украинские лекарственные средства. Зеленский поручил, чтобы эти средства можно было потратить на украинские книги и культурные услуги. Также их можно будет донатить на военных - волонтерам, на дроны.

"Все детали должен определить Кабмин и представить все это людям. Я жду этого в ближайшее время. Первого декабря деньги должны быть у людей", - подчеркнул Зеленский.

Программа кэшбека

В начале этого года Зеленский сообщил о создании программы "Покупай украинское". Программой предусмотрено, что украинцы смогут получить часть средств (кэшбек) за покупку товаров украинского производства на специальную карту.

Недавно эта программа заработала – можно получить кэшбек в размере 10% стоимости начисляется за покупку товаров украинских производителей. Максимальная сумма выплат – 3 тысячи гривен в месяц.

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Владимир Зеленский