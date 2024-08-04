Тисячі людей цілодобово працюють над відновленням енергетики, - радник прем’єра

"Сьогодні продовжується ремонтна кампанія і в атомників, до речі. І, безумовно, ведеться масштабна робота по відновленню пошкодженої генерації. В першу чергу це, безумовно, теплова і гідро", - сказав він.

Бойко додав, що всі електростанції зазнали масованих атак і тому масштаби руйнувань величезні.

Радник прем’єра підкреслив, що внаслідок обстрілів було знищено половину генеруючих потужностей України, а також близько 90% маневрової генерації.

"Тисячі людей цілодобово працюють над відновленням і магістральних мереж, і теплової генерації. Об’єкти Укренерго, об'єкти теплової генерації у всіх форм власності, починаючи від Центренерго і ДТЕК, і закінчуючи комунальними підприємствами", - наголосив він.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявляла, що завдяки цілодобовій роботі українських енергетиків вдалося стабілізувати роботу енергосистеми.