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Тисячі людей цілодобово працюють над відновленням енергетики, - радник прем’єра

Фото: тисячі людей цілодобово працюють над відновленням енергетики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

В енергетиці триває масштабна ремонтна кампанія для відновлення пошкоджених росіянами енергетичних об’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена наглядової ради "Укренерго", радника прем’єр-міністра з енергетичних питань Юрія Бойка.

"Сьогодні продовжується ремонтна кампанія і в атомників, до речі. І, безумовно, ведеться масштабна робота по відновленню пошкодженої генерації. В першу чергу це, безумовно, теплова і гідро", - сказав він.

Бойко додав, що всі електростанції зазнали масованих атак і тому масштаби руйнувань величезні.

Радник прем’єра підкреслив, що внаслідок обстрілів було знищено половину генеруючих потужностей України, а також близько 90% маневрової генерації.

"Тисячі людей цілодобово працюють над відновленням і магістральних мереж, і теплової генерації. Об’єкти Укренерго, об'єкти теплової генерації у всіх форм власності, починаючи від Центренерго і ДТЕК, і закінчуючи комунальними підприємствами", - наголосив він.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявляла, що завдяки цілодобовій роботі українських енергетиків вдалося стабілізувати роботу енергосистеми.

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Електроенергія