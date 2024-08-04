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Тысячи людей круглосуточно работают над возобновлением энергетики, - советник премьера

Фото: тысячи людей круглосуточно работают над восстановлением энергетики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В энергетике продолжается масштабная ремонтная кампания по восстановлению поврежденных россиянами энергетических объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена наблюдательного совета "Укрэнерго", советника премьер-министра по энергетическим вопросам Юрия Бойко.

"Сегодня продолжается ремонтная кампания и у атомщиков, кстати. И, безусловно, ведется масштабная работа по восстановлению поврежденной генерации. В первую очередь это безусловно тепловая и гидро", - сказал он.

Бойко добавил, что все электростанции подверглись массированным атакам и поэтому масштабы разрушений огромны.

Советник премьера подчеркнул, что в результате обстрелов была уничтожена половина генерирующих мощностей Украины, а также около 90% маневровой генерации.

"Тысячи людей круглосуточно работают над восстановлением и магистральных сетей и тепловой генерации. Объекты Укрэнерго, объекты тепловой генерации во всех форм собственности, начиная от Центрэнерго и ДТЭК, и заканчивая коммунальными предприятиями", - подчеркнул он.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что благодаря круглосуточной работе украинских энергетиков удалось стабилизировать работу энергосистемы.

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Электроэнергия