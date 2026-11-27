Чи може iGaming стати новим IT- експортом України?

Український ІТ уже довів, що може створювати продукти для глобального ринку. За 11 місяців 2025 року галузь принесла 5,97 млрд доларів експортної виручки - 42% усього експорту послуг України. Один із напрямів, де також сформувалася значна технологічна експертиза - iGaming.

За роки роботи легальні оператори створили продуктові та інженерні команди, розвинули платіжну інфраструктуру, аналітику й системи захисту даних. Цей досвід має потенціал для подальшого розвитку, зокрема на міжнародних ринках.

Але експорт не повинен ставати альтернативою роботі в Україні. Навпаки, саме сильна індустрія всередині країни може стати основою для її міжнародного масштабування.

У Cosmolot аналізують розвиток iGaming не лише через показники ринку, а й через технологічні зміни всередині індустрії. Компанія працює за продуктовою IT-моделлю, тому має практичний досвід роботи з цифровою платформою, аналітикою, інженерними процесами та захистом даних. З цієї перспективи важливо оцінювати не тільки поточний стан галузі, а й те, які компетенції вона формує та як вони можуть перетворюватися на нові бізнес-можливості.

Який технологічний ресурс уже має український iGaming

Масштаб цього напряму в українському ІТ помітний. За опитуванням DOU, у гральній індустрії працюють 7% українських айтівців - більше, ніж у геймдеві, медтеху чи освітніх технологіях.

Якщо орієнтовно перенести цю частку на понад 305 тисяч ІТ-фахівців країни, отримаємо близько 20 тисяч людей із досвідом роботи в iGaming. Це приблизна оцінка, але вона демонструє масштаб сформованої експертизи.

Розробка платформи для легального оператора - це значно більше, ніж створення інтерфейсу для користувача. Вона передбачає перевірку особи й віку, захист платіжних операцій від шахрайства, аналіз нетипової поведінки, роботу з великими масивами даних і впровадження інструментів відповідальної гри - зокрема лімітів та можливості взяти паузу.

Усі ці процеси мають працювати одночасно, безпечно й відповідно до регуляторних вимог. Тому технологічна експертиза в iGaming охоплює одразу кілька складних напрямів: фінансові технології, кібербезпеку, аналітику даних, автоматизацію та управління цифровими продуктами.

Водночас важливо розрізняти оператора та постачальника технологій. Оператор працює з кінцевим користувачем у межах регулювання конкретної країни. Постачальник створює рішення, які можуть використовувати різні оператори на різних ринках.

Саме ця модель відкриває ширші можливості для експорту: технологічний продукт не обмежений попитом одного національного ринку. Водночас вихід на окремі ринки може вимагати від постачальника отримання локальної B2B-ліцензії або виконання інших регуляторних умов.

Це не означає, що кожен оператор автоматично може стати міжнародним постачальником технологій. Водночас міжнародний досвід показує, що така трансформація можлива.

Зокрема, в Естонії наприкінці 1990-х з'явилася технологічна компанія, яка спеціалізувалася на розробці програмного забезпечення для онлайн-операторів. У 2006 році вона вийшла на Лондонську фондову біржу, зберігши основний центр розробки в Естонії. Згодом там же відкрила власну академію для підготовки IT-фахівців.

Досвід міжнародних ринків показує, що український iGaming має потенціал розвивати не лише операторський бізнес, а й окремі технологічні продукти. Але для цього потрібна міцна основа всередині країни: розвинений легальний ринок, зрозумілі правила та рівні умови конкуренції.

Чому сильний внутрішній ринок має значення

Експортна експертиза не виникає сама собою. Команди набувають досвіду, розробляють і вдосконалюють продукти, тестують рішення та інвестують у нові технології в процесі реальної роботи. Тому внутрішній ринок - не перешкода для міжнародного масштабування, а одне із середовищ, у якому формується його основа.

Для iGaming це питання має ще один вимір - співвідношення легального й нелегального сегментів.

За даними Kantar, оприлюдненими АУОГБ, у 2026 році на нелегальний ринок припадало 56,7% українського iGaming, або понад 61,6 млрд грн. Восени 2025 року цей показник становив 52,1%.

Легальні компанії та нелегальні сайти конкурують за одного користувача, але в різних умовах. Ліцензовані оператори перевіряють вік та особу користувачів, забезпечують захист платіжних даних, виконують вимоги регулятора й сплачують податки.

За даними АУОГБ, у 2025 році легальна гральна індустрія перерахувала до бюджету 17,4 млрд грн.

Нелегальні оператори не несуть аналогічних витрат і не забезпечують користувачам передбачених законом механізмів захисту. У результаті легальний бізнес конкурує з учасниками ринку, які мають перевагу саме завдяки невиконанню правил.

Для Cosmolot це важливий фактор в оцінці перспектив індустрії. Якщо легальні компанії втрачають позиції на внутрішньому ринку, наслідки не обмежуються податковими надходженнями. Це також впливає на можливості інвестувати в продукти, команди та технології. А попит, який не зникає, переходить до платформ поза легальним полем.

Показовий приклад - Нідерланди. За даними місцевого регулятора KSA, у другому півріччі 2025 року близько 91% користувачів грали виключно на легальних платформах. Водночас частка легального сегмента за обсягом грошей оцінювалася у 53%.

Ця різниця свідчить, що нелегальний ринок може концентрувати значну частину фінансового обороту навіть за відносно невеликої кількості користувачів. Сам регулятор застерігає, що оцінки нелегального сегмента мають методологічні обмеження.

Для держави це аргумент на користь комплексного підходу: захист користувачів має поєднуватися з ефективною протидією нелегальним операторам.

Що потрібно, щоб українська експертиза зростала

Для технологічного бізнесу важлива можливість планувати на кілька років уперед. Розробка цифрових продуктів потребує інвестицій в інфраструктуру, команди та нові рішення. У випадку iGaming це також постійна робота над системами ідентифікації, платежами, захистом даних і виконанням регуляторних вимог.

Кожна зміна правил може вимагати доопрацювання продукту, залучення інженерів і перегляду внутрішніх процесів. Якщо вимоги відомі заздалегідь, компанія може врахувати їх у плануванні. Якщо ж вони з'являються раптово, ресурси доводиться спрямовувати на термінову адаптацію замість розвитку продукту.

Тому передбачуваність регулювання - не прохання бізнесу про незмінність законодавства. Правила мають відповідати змінам ринку, але процес їх оновлення повинен бути зрозумілим: із достатнім перехідним періодом, обґрунтуванням і діалогом із компаніями, які мають практичний досвід роботи з відповідними технологіями.

Прикладом такого підходу є Естонія, де діє дворівнева система ліцензування. Основна ліцензія на організацію азартних ігор видається безстроково, але для фактичного здійснення конкретного виду діяльності оператор має отримати окремий дозвіл. Наприклад, дозвіл на організацію онлайн-ігор видається на строк до п'яти років.

Така модель поєднує довгострокову визначеність для бізнесу з періодичним контролем конкретної діяльності. Підвищення податку до 6% у 2024 році було закладене в законодавство ще 2023-го, а наступні зміни також обговорюються завчасно. Для бізнесу це означає можливість оцінювати майбутні витрати й планувати інвестиції, навіть якщо податкові умови змінюються.

Не менш важлива системна протидія нелегальному ринку: блокування нелегальних сайтів, обмеження їхньої реклами, припинення незаконних платежів і координація роботи регулятора, правоохоронних органів та банків. Без цього ліцензовані компанії продовжуватимуть конкурувати з учасниками, які не виконують тих самих вимог.

Експорт - можливість для сильної індустрії

Розвиток технологічної експертизи та робота на внутрішньому ринку не суперечать одне одному. Це ілюструє досвід європейського iGaming: технологічну платформу одного з операторів спочатку виділили в окрему компанію.

Уже за три роки її рішеннями користувався інший великий оператор, а ще за рік технологічний бізнес став незалежною публічною компанією. Водночас початковий оператор продовжив працювати на ринку та залишився клієнтом створеної ним технологічної компанії.

Українські команди також мають досвід створення продуктів, які виходять на міжнародний ринок. Один із прикладів - освітня платформа, заснована українцями у 2012 році.

На початку 2026-го її оцінка сягнула 1,2 млрд доларів. Це показує, що продукт, створений українською командою, може вирости в міжнародний бізнес і залучати користувачів далеко за межами України.

Український iGaming може дати IT-експорту більше, ніж ще один напрям аутсорсингу. Його потенціал - у створенні власних платформ і технологічних рішень, які зможуть працювати на різних ринках. Але для цього українським компаніям потрібен простір для розвитку таких продуктів удома.

Адже якщо внутрішній легальний ринок скорочується під тиском нелегального сегмента, галузь втрачає не лише доходи - вона втрачає середовище, у якому формується її технологічна конкурентоспроможність.

Тому питання не в тому, чи може iGaming вийти на міжнародні ринки. Питання в тому, чи створить Україна умови для виходу своїх технологій на ці ринки.