Может ли iGaming стать новым IT-экспортом Украины?

Украинский IT уже доказал, что способен создавать продукты для глобального рынка. За 11 месяцев 2025 года отрасль принесла 5,97 млрд долларов экспортной выручки - 42% всего экспорта услуг Украины. Одно из направлений, в котором также сформировалась значительная технологическая экспертиза, - iGaming.

За годы работы легальные операторы создали продуктовые и инженерные команды, развили платежную инфраструктуру, аналитику и системы защиты данных. Этот опыт имеет потенциал для дальнейшего развития, в том числе на международных рынках.

Но экспорт не должен становиться альтернативой работе в Украине. Напротив, именно сильная индустрия внутри страны может стать основой для ее международного масштабирования.

В Cosmolot анализируют развитие iGaming не только через показатели рынка, но и через технологические изменения внутри индустрии. Компания работает по продуктовой IT-модели, поэтому имеет практический опыт работы с цифровой платформой, аналитикой, инженерными процессами и защитой данных. С этой точки зрения важно оценивать не только текущее состояние отрасли, но и то, какие компетенции она формирует и как они могут превращаться в новые бизнес-возможности.

Какой технологический потенциал уже есть у украинского iGaming

Масштаб этого направления в украинском IT заметен. Согласно опросу DOU, в игровой индустрии работают 7% украинских айтишников - больше, чем в геймдеве, медтехе или образовательных технологиях.

Если ориентировочно перенести эту долю на более чем 305 тысяч IT-специалистов страны, получим около 20 тысяч человек с опытом работы в iGaming. Это приблизительная оценка, но она демонстрирует масштаб сформированной экспертизы.

Разработка платформы для легального оператора - это гораздо больше, чем создание пользовательского интерфейса. Она предполагает проверку личности и возраста, защиту платежных операций от мошенничества, анализ нетипичного поведения, работу с большими массивами данных и внедрение инструментов ответственной игры - в частности лимитов и возможности сделать паузу.

Все эти процессы должны работать одновременно, безопасно и в соответствии с регуляторными требованиями. Поэтому технологическая экспертиза в iGaming охватывает сразу несколько сложных направлений: финансовые технологии, кибербезопасность, аналитику данных, автоматизацию и управление цифровыми продуктами.

При этом важно различать оператора и поставщика технологий. Оператор работает с конечным пользователем в рамках регулирования конкретной страны. Поставщик создает решения, которые могут использовать разные операторы на разных рынках.

Именно эта модель открывает более широкие возможности для экспорта: технологический продукт не ограничен спросом одного национального рынка. При этом выход на отдельные рынки может требовать от поставщика получения локальной B2B-лицензии или выполнения других регуляторных условий.

Это не означает, что каждый оператор автоматически может стать международным поставщиком технологий. Однако международный опыт показывает, что такая трансформация возможна.

В частности, в Эстонии в конце 1990-х появилась технологическая компания, специализировавшаяся на разработке программного обеспечения для онлайн-операторов. В 2006 году она вышла на Лондонскую фондовую биржу, сохранив основной центр разработки в Эстонии. Позже там же компания открыла собственную академию для подготовки IT-специалистов.

Опыт международных рынков показывает, что украинский iGaming имеет потенциал развивать не только операторский бизнес, но и отдельные технологические продукты. Но для этого нужна прочная основа внутри страны: развитый легальный рынок, понятные правила и равные условия конкуренции.

Почему сильный внутренний рынок имеет значение

Экспортная экспертиза не возникает сама по себе. Команды приобретают опыт, разрабатывают и совершенствуют продукты, тестируют решения и инвестируют в новые технологии в процессе реальной работы. Поэтому внутренний рынок - не препятствие для международного масштабирования, а одна из сред, в которых формируется его основа.

Для iGaming этот вопрос имеет еще одно измерение - соотношение легального и нелегального сегментов.

По данным Kantar, обнародованным АУОГБ, в 2026 году на нелегальный рынок приходилось 56,7% украинского iGaming , или более 61,6 млрд грн. Осенью 2025 года этот показатель составил 52,1%.

Легальные компании и нелегальные сайты конкурируют за одного пользователя, но в разных условиях. Лицензированные операторы проверяют возраст и личность пользователей, обеспечивают защиту платежных данных, выполняют требования регулятора и платят налоги.

По данным АУОГБ, в 2025 году легальная игорная индустрия перечислила в бюджет 17,4 млрд грн.

Нелегальные операторы не несут аналогичных расходов и не обеспечивают пользователям предусмотренных законом механизмов защиты. В результате легальный бизнес конкурирует с участниками рынка, которые получают преимущество именно благодаря несоблюдению правил.

Для Cosmolot это важный фактор при оценке перспектив индустрии. Если легальные компании теряют позиции на внутреннем рынке, последствия не ограничиваются налоговыми поступлениями. Это также влияет на возможности инвестировать в продукты, команды и технологии. А спрос, который никуда не исчезает, переходит к платформам вне легального поля.

Показательный пример - Нидерланды. По данным местного регулятора KSA, во втором полугодии 2025 года около 91% пользователей играли исключительно на легальных платформах. При этом доля легального сегмента по объему денежных средств оценивалась в 53%.

Эта разница свидетельствует о том, что нелегальный рынок может концентрировать значительную часть финансового оборота даже при относительно небольшом количестве пользователей. Сам регулятор предупреждает, что оценки нелегального сегмента имеют методологические ограничения.

Для государства это аргумент в пользу комплексного подхода: защита пользователей должна сочетаться с эффективным противодействием нелегальным операторам.

Что нужно, чтобы украинская экспертиза развивалась

Для технологического бизнеса важна возможность планировать на несколько лет вперед. Разработка цифровых продуктов требует инвестиций в инфраструктуру, команды и новые решения. В случае iGaming это также постоянная работа над системами идентификации, платежами, защитой данных и соблюдением регуляторных требований.

Каждое изменение правил может потребовать доработки продукта, привлечения инженеров и пересмотра внутренних процессов. Если требования известны заранее, компания может учесть их при планировании. Если же они появляются внезапно, ресурсы приходится направлять на срочную адаптацию вместо развития продукта.

Поэтому предсказуемость регулирования - не просьба бизнеса о неизменности законодательства. Правила должны соответствовать изменениям рынка, но процесс их обновления должен быть понятным: с достаточным переходным периодом, обоснованием и диалогом с компаниями, которые имеют практический опыт работы с соответствующими технологиями.

Пример такого подхода - Эстония, где действует двухуровневая система лицензирования. Основная лицензия на организацию азартных игр выдается бессрочно, но для фактического осуществления конкретного вида деятельности оператор должен получить отдельное разрешение. Например, разрешение на организацию онлайн-игр выдается на срок до пяти лет.

Такая модель сочетает долгосрочную определенность для бизнеса с периодическим контролем конкретной деятельности. Повышение налога до 6% в 2024 году было заложено в законодательство еще в 2023-м, а последующие изменения также обсуждаются заранее. Для бизнеса это означает возможность оценивать будущие расходы и планировать инвестиции, даже если налоговые условия меняются.

Не менее важна системная борьба с нелегальным рынком: блокировка нелегальных сайтов, ограничение их рекламы, прекращение незаконных платежей и координация работы регулятора, правоохранительных органов и банков. Без этого лицензированные компании продолжат конкурировать с участниками, которые не выполняют те же требования.

Экспорт - возможность для сильной индустрии

Развитие технологической экспертизы и работа на внутреннем рынке не противоречат друг другу. Это иллюстрирует опыт европейского iGaming: технологическую платформу одного из операторов сначала выделили в отдельную компанию.

Уже через три года ее решениями пользовался другой крупный оператор, а еще через год технологический бизнес стал независимой публичной компанией. При этом первоначальный оператор продолжил работать на рынке и остался клиентом созданной им технологической компании.

Украинские команды также имеют опыт создания продуктов, выходящих на международный рынок. Один из примеров - образовательная платформа, основанная украинцами в 2012 году.

В начале 2026-го ее оценка достигла 1,2 млрд долларов. Это показывает, что продукт, созданный украинской командой, может вырасти в международный бизнес и привлекать пользователей далеко за пределами Украины.

Украинский iGaming может дать IT-экспорту больше, чем еще одно направление аутсорсинга. Его потенциал - в создании собственных платформ и технологических решений, которые смогут работать на разных рынках. Но для этого украинским компаниям нужны условия для развития таких продуктов внутри страны.

Ведь если внутренний легальный рынок сокращается под давлением нелегального сегмента, отрасль теряет не только доходы - она теряет среду, в которой формируется ее технологическая конкурентоспособность.

Поэтому вопрос не в том, может ли iGaming выйти на международные рынки. Вопрос в том, создаст ли Украина условия для выхода своих технологий на эти рынки.